《大湖口溪防洪痛點》大埤豐岡橋抬升改建 爭取經費

豐岡橋跨越大湖口溪，梁底太低成為防洪缺口，大量砂石及雜草堆積在梁底。（記者黃淑莉攝）

2025/08/12 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣大埤鄉豐岡橋跨越大湖口溪，因梁底過低影響通洪，成為大湖口溪防洪痛點，每遇颱風或豪大雨就需預防性封橋，雲林縣府規劃原址原線抬升改建，總經費約二．六八億元，水利署已同意補助一．六四億元，地方建議納入《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》增加經費挹注。水利署允諾協助爭取，加速工程推動。

大埤鄉長林森寳指出，豐岡橋位在雲八十六線鄉道上，是大埤與斗南的重要聯絡橋梁之一，許多大埤鄉民前往斗南、土庫、虎尾都會行經，往來車輛頻繁，因橋梁梁底高程太低，影響大湖口溪通洪，遇有大雨、溪水暴漲，常成為防洪瓶頸，溪水從橋梁溢流造成鄰近農田淹水，地方期盼能改建，確保通行安全同時解決水患。

雲林縣交通工務局表示，針對豐岡橋抬升改建，縣府去年初自籌約八五○萬元辦理規劃設計，提出原址原線抬升改建計畫，將改建為拱形鋼構橋，橋頭與橋尾抬升○．九八公尺、橋梁最高處抬升二．三公尺，長度九十公尺不變，橋寬原為十公尺拓寬為十四公尺雙向兩車道。

民眾說，八月三日強降雨大湖口溪水暴漲，斗南段仁晟橋、豐岡橋段發生溢堤，水位退後，豐岡橋下泥砂、樹枝等淤積物已快頂到梁底，豐岡橋抬升改建已不能再等了。

水利署副署長王藝峰日前會勘時指出，目前只能補助一．六四億元，會協助爭取納入《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》範圍，加速工程推動。

