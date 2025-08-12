台大雲林分院長照教學大樓 拚年底核定

台大醫院雲林分院規劃興建長照教學大樓，北港武德宮捐贈千萬元，分院院長馬惠明（右）致贈感謝狀給廟方主委林安樂（左）。 （記者李文德攝）

2025/08/12 05:30

推動智慧高齡照護 北港武德宮捐千萬相挺

〔記者李文德／雲林報導〕台大醫院雲林分院規劃在斗六建置一座整合智慧科技與教學研究的「長照教學大樓」，預計將斥資約廿四億元。院長馬惠明表示，目前已進入計畫可行性評估中，力拚今年底核定、明年動工。

斗六院區對面土地

根據內政部七月資料，雲林縣六十五歲以上人口達十四萬二九五人，老年人口比例逾兩成一，進入超高齡社會，台大醫院雲林分院與縣政府合作，規劃在台大斗六院區對面近五千坪土地規劃興建「長照教學大樓」。

住宿式長照床位200床

馬惠明指出，長照大樓規劃地下兩層、地上七層建築物，將設有住宿式長照床位兩百床，日前與縣府、國家衛生研究院、雲林科技大學簽署合作協議，將建立跨域醫療、學術研究與長照服務網絡，推動智慧高齡照護典範場域。大樓也將做為台大學士後護理系的教學空間，培育更多長照人才。

另新建立體停車場

馬惠明表示，還將新建六層樓的立體停車場，可提供超過六百席停車位，解決長期停車困難問題，目前兩項工程興建總經費合計約廿四億元，工程預計耗時三年，現已進入可行性評估中，力拚年底前核定、明年動工，同時積極向中央爭取建設經費。

北港武德宮得知台大醫院雲林分院規劃興建長照教學大樓，決定捐贈一千萬元。馬惠明昨天到武德宮頒發感謝獎牌，由廟方主委林安樂代為受贈。

林安樂表示，與都會區相比，雲林長照資源相對少，台大雲林分院的長照大樓是項福利建設，因此略盡心力，希望能為偏鄉醫療及長照服務注入助力。

