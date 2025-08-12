為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南濱海景點開放 活動接力

    台鹽與亞洲國際風箏聯合會合辦的「風吹七Go」風箏嘉年華，八月九日起連續三週七股鹽山登場。（台南市府提供）

    2025/08/12 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，市府團隊積極協調中央、地方與民間業者，投入災區重建，濱海各景點陸續完成修復，原定舉辦的活動也將重新規劃安排。觀旅局長林國華說，台南會用最熱情、最活力的姿態迎接各地遊客。

    台南濱海地區受創景點，包括安南區四草綠色隧道、七股鹽山、學甲區頑皮世界野生動物園、北門區雙春濱海遊憩區，經修復及清理作業，目前皆已正常開放；將軍漁港觀光海樓一樓餐飲區已恢復營業，二樓九叔公餐廳部分空間也已恢復。

    活動部分陸續辦理，由台鹽與亞洲國際風箏聯合會合辦的「風吹七Go」風箏嘉年華，於八月九日起連續三週七股鹽山登場。二○二五一見雙雕藝術季鹽雕展將於十六日在七股鹽山開幕，光雕展預計十月十八日啟動，活動將延至十一月十五日。

    頑皮世界野生動物園，迎接暑假祭出「動物涼夏潑水趴」活動，加上消暑的「綠洲水樂園」，吸引大批遊客前往戲水遊玩，活動將持續至八月卅一日。

    此外，黃金海岸十六、十七日將舉辦二○二五海風生活節；台南總舖師四季辦桌夏季場延期至卅日開桌；二○二五台南夏日音樂節「將軍吼」則因風災影響延期至九月六、七日舉辦；官田「葫蘆埤玩埤一夏」也調整至十月舉辦。

