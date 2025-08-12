台南新建5公共化幼兒園 收托376名額

台南市長黃偉哲出席幼兒園聯合揭牌典禮。（台南市府提供）

2025/08/12 05:30

教育部補助逾4.3億興建 建築融入在地文化、自然生態

〔記者王涵平／台南報導〕台南市將軍幼兒園等五所新建公共化幼兒園園舍落成，於一一四學年度開始招生，台南市長黃偉哲昨至市立將軍幼兒園出席聯合揭牌典禮，五所建築融入在地文化與自然生態，其中將軍幼兒園結合漁港地中海風格，透視鏤空的圓拱景致，使室內外連成自然探索的大教室，型塑在地特色校園新風貌。

將軍幼兒園 圓拱設計地中海風格

黃偉哲、教育部國民及學前教育署副署長許麗娟與地方各界人士出席揭牌典禮，黃偉哲感謝教育部大力支持，補助台南市逾四．三億元經費興建四所公立幼兒園及一所非營利幼兒園，落實賴清德總統主張的「六歲以下國家和你一起養」政策。

五所啟用的新園舍，包括將軍幼兒園、喜樹國小附幼、茄拔國小附幼、省躬國小附幼及鴻仁安平非營利幼兒園，其中將軍幼兒園前身為廣山國小，環境優美並與社區結合，家長接送便利，目前園內設有二歲專班、小班、中班、大班共照顧八十八名幼兒。

黃偉哲強調，市府持續與中央合作，全力打造負擔得起、平價親民且具高品質的幼兒教育環境，讓家長安心工作、孩子快樂學習。

教育局指出，五所新園舍總計擴增三至五歲班十一班、二歲專班七班，共新增三七六個平價教保名額。

喜樹國小附幼 外牆仿紅磚建築

新建幼兒園建築各有特色，善化區茄拔國小附幼以鄰近的嘉南大圳為發想，透過連續性室內外廊道結合各個空間，形成多種空間層次。喜樹國小附幼以社區常見的黃槿樹為主要元素，舊社區三合院為意象，外牆仿紅磚建築，融合古樸味。

省躬附幼外觀造型像是可愛的大型遊具，室內活動室與南棟現有幼兒園校舍設計視覺穿透，南側的陽台及戶外走廊提供幼兒入園時的情緒轉換空間，並有遮陽防曬及引入自然通風採光的效果。

唯一的非營利幼兒園鴻仁安平非營利幼兒園，園區中央種植一棵可感受四季變化的大樹，讓孩子在自然中遊戲、觀察與成長，打造城市裡的小森林。

將軍幼兒園透視鏤空的圓拱景致，使室內外連成自然探索的大教室。（台南市府提供）

