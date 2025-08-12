種苗場強化種原 提升番茄抗病力

種苗場篩選出無特定病源的茄砧，降低番茄青枯病風險。（種苗場提供）

2025/08/12 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕牛番茄或黑柿番茄都是深受國人喜愛入菜的番茄品種，但這些番茄品種都缺乏強烈抗病能力，導致受青枯病等病害影響產量，農業部種苗場使用茄子根砧材料，並以分子標誌檢測強化種原，已篩選出具有潛力的無特定病源的茄砧位點，可望提升生產穩定性。

番茄應用性廣，是全球第二大栽培蔬菜作物，國內栽種面積也超過三千公頃，種苗場表示，目前番茄受嚴重的土壤傳播性病害如青枯病等影響，農民多透過「嫁接抗病茄子根砧」維持生產，隨著農民普遍使用自留種，部分茄子根砧的抗病性已有退化跡象。

為讓產量恢復穩定，種苗場選用育苗場與種子公司常用之茄子根砧材料，試驗青枯病人工接種，顯示市售雜交一代品種「鳳山三號」、「台南一號」等表現穩定，罹病率低於廿％；亞蔬中心選育自交系EG一九五也展現出優異抗性，都優於自留種來源。

種苗場指出，為了確保根砧抗病性穩定傳遞，進一步檢測這些種原的種傳病害（如類病毒）檢測，篩選出無特定病原（SPF）茄砧，並收集第二代種子，結果證實第二代種子的抗病表現明顯優於初代，顯示透過選拔與種子潔淨化處理，可成功建立具穩定抗性的核心種原。

種苗場表示，已著手透過分子標誌進一步設計適用於育種與種子檢測選拔工具，希望可從源頭落實病害防治。

