    首頁　>　生活

    新莊男嬰顱內出血疑受虐 檢調偵辦

    新北市新莊區昨日上午傳出疑似兒虐案件。一名8個月大的男嬰疑似頭部重創，被保母送往輔大醫院；圖為新莊輔大醫院。（資料照）

    新北市新莊區昨日上午傳出疑似兒虐案件。一名8個月大的男嬰疑似頭部重創，被保母送往輔大醫院；圖為新莊輔大醫院。（資料照）

    2025/08/12 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市新莊區昨天上午傳出疑似兒虐案件，一名八個月大男嬰疑似頭部受重創，有顱內出血情形，被保母送往輔大醫院急救。輔大醫院證實，有一名年齡較小的孩童送至醫院，但其餘細節不願透露；社會局回應，因幼童有嚴重傷勢，已由家暴防治中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法早期介入，由檢調指揮偵辦，保全證據。

    頭部受重創 被保母送醫急救

    據了解，這名昏迷的八個月大男嬰疑似頭部受重創，被保母送往輔大醫院急診室，醫院檢傷後發現有顱內出血情形，醫院立即進行急救處置，目前仍在加護病房治療、觀察，案情正由相關單位調查釐清。

    輔大醫院回應，昨天下午確實有一名年齡較小的孩童送至醫院，急診團隊立即啟動醫療處置，並依規定完成通報家暴防治中心，為維護病人隱私與配合相關調查進行，其他細節不便對外說明。

    新莊警分局指出，有關男嬰不明原因成傷案，分局並未接獲關係人報案，經了解是輔大醫院轉報社會局家防中心，社會局家防中心轉報警察局婦幼隊後，再轉知警分局，警方獲悉後立即啟動調查，並報請新北地檢署婦幼組指揮偵辦。

    社會局說明，居家托育服務中心昨天上午接獲保母通報，收托的幼兒送醫，因傷勢嚴重，已由家防中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法早期介入，由檢調指揮偵辦，保全證據，社會局將全力配合調查。

    婦幼保護專線：113

    警察局報案專線：110

