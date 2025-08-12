為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    違賣新興菸品開罰7000餘件、5.8億元

    國民健康署指出，「菸害防制法」迄今，針對違規販售新興菸品，已開罰七千餘件，累計裁罰金額達到五．八億。（資料照，記者林惠琴攝）

    國民健康署指出，「菸害防制法」迄今，針對違規販售新興菸品，已開罰七千餘件，累計裁罰金額達到五．八億。（資料照，記者林惠琴攝）

    2025/08/12 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署日前有條件通過美、日大型菸商的十四品項加熱菸，拒菸團體擔憂，其中勢必包含對年輕族群吸引力極大的「加味加熱菸」。國健署長沈靜芬指出，「菸害防制法」迄今，針對違規販售新興菸品，已開罰七千餘件，累計裁罰金額達到五．八億，並加強稽查網路平台；另外，日前有條件通過健康風險評估的加熱菸品業者仍未交備查資料，尚不得販售。

    國健署指出，針對電子煙及未通過健康風險評估審查之加熱菸等違法產品查緝情況，自菸害防制法修正施行至今年六月卅日止，實體稽查及網路稽查計七七萬餘家件次，處分書開立七○四四件，其中包括電子煙二三六九件、加熱菸四六七五件。

    沈靜芬指出，加味加熱菸對青少年更有吸引力，也較容易引誘年輕族群吸菸，國健署在去年八月公告菸品禁止添加物草案後，接到來自各界的諸多意見，也持續收集國內外文獻資料，召開專家會議，後續也會與各部會討論管理作為，完成行政流程後才會公告，目前並未有時程表。

    此外，沈靜芬表示，未來國健署公告菸品不可添加物的類型後，將適用至所有菸品，包括已通過健康風險評估的加熱菸品項；另目前有條件通過健康風險評估的加熱菸品項，在業者取得行政處分後，仍須調整產品包裝標示並繳交相關稅款，確認符合菸害防制法規範後，提供資料與國健署備查，目前仍在等業者補齊資料中。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

