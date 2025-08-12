為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    獎助包機飛花東 7個月吸引5600國際客

    交通部觀光署推動「花東永續旅遊境外包機計畫」，今年截至7月獎助43架次包機。圖為台東機場。 （記者蔡昀容攝）

    交通部觀光署推動「花東永續旅遊境外包機計畫」，今年截至7月獎助43架次包機。圖為台東機場。 （記者蔡昀容攝）

    2025/08/12 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為吸引國際客到東部，交通部觀光署推動「花東永續旅遊境外包機計畫」，今年截至七月底已獎助四十三架次包機，吸引逾五六○○名國際旅客，創造超過六千萬元經濟效益。

    觀光署為培養花東國際航線運能及拓展國際客源市場，二○一七年起推動該獎助計畫，由觀光發展基金及花東地區永續發展基金支應，鼓勵從台灣以外無定期航班機場飛至花東地區機場的包機，獎助對象為經營國際包機的航空公司或旅行業者。

    每架次入境包機旅客超過五十人以上即達獎助門檻，依出發地區不同，可獲廿八．五萬至卅八．五萬元不等獎助；入境客座數逾五成者，超過部分每位另補助六百元；跨日留宿花東一夜以上者，得再依地區額度增加一成補助；入境包機旅客計算僅限「非我國籍者」，本國人不納入計算。

    不過，疫情後國際旅遊復甦緩慢，加上航空公司機隊重整、油價與人力成本上漲，二○二三年花東包機僅四架次。二○二四年又遇○四○三地震及颱風衝擊，國際客赴花東意願下降，觀光署於七至十二月提升獎助額度，香港快運去年十二月起執飛「香港─花蓮」每週四班定期包機，全年獎助包機增至十六架次。

    創造逾6000萬元經濟效益

    觀光署國際組長黃易成表示，今年截至七月底，來自香港、越南、泰國的獎助包機累計四十三架次，國際來台客超過五六○○人次。以去年度國際客日均消費一八二美元、停留兩夜估算，初估帶動超過六千萬元經濟效益；未來將持續檢討獎助機制，並結合地方政府、公協會及業者，加強國際宣傳與在地觀光推廣。

