嘉義以南重建區 明午後提防「楊柳」風雨／中南部仍在復原中 專家提醒山區提早疏散、撤離

「楊柳」颱風來勢洶洶，中央氣象署預估，颱風中心將於明天登陸後迅速於同日晚間出海。專家提醒，處於災後復原階段的嘉義以南地區，儘量提早疏散並撤離。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 05:30

〔記者林志怡、黃宜靜、江志雄、蔡昀容／綜合報導〕中度颱風楊柳來勢洶洶，中央氣象署預估，颱風中心將於明天登陸後，迅速於同日晚間出海，對台灣影響期間較短，但專家提醒，楊柳強風、強降雨區集中在颱風中心方圓五十公里的範圍內，除登陸地的東半部首當其衝外，處於災後復原階段的嘉義以南地區也相當脆弱，建議及早採取疏散、撤離措施。

楊柳持續西移，直奔台灣東海岸，氣象署預報員張竣堯指出，明天上半天的雨區將集中在東半部，下半天則以嘉義以南風雨最為顯著。

請繼續往下閱讀...

國家災害防救科技中心依據氣象署十一日凌晨二時的資料預警，颱風主要強降雨區為東北部及西南部地區，強陣風影響範圍則為北部、東北部和東部沿海地區及離島。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，楊柳最強的風雨區域大致分布在颱風中心方圓五十公里的範圍內，從台東地區登陸，東半部地區首當其衝，迎風面的宜蘭、花蓮、台東地區明天上半天將是降雨熱區。登陸後結構受地形破壞，強度將迅速減弱，但環流持續影響，明天中午過後，雨區將往嘉義以南地區擴大，不過與丹娜絲相比，楊柳直接影響中南部時已受中央山脈破壞，風雨會比較弱一些。

賈新興進一步分析，楊柳本身結構並沒有很好，尤其北側環流不佳，颱風中心過山的過程中，勢必出現高低層分離，強度也將迅速減弱，暴風圈明顯縮小，預計明天晚間，台灣就會脫離暴風圈範圍。

但賈新興提醒，中南部地區上個月除受到丹娜絲直接影響，七月底、八月初又遇上○七二八西南氣流豪雨事件，尤其嘉義以南地區，仍處於災後復原階段，較為脆弱，任何降雨都會帶來壓力，建議先前受創的嘉義以南山區民眾，儘量提早疏散並撤離。

宜蘭龜山島今、明二天預警性封島；太平山國家森林遊樂區今天中午起預警性休園；宜蘭國際童玩藝術節今晚六點起到明天休園。

海運方面，今天中午過後到明天，台東往返綠島船班取消，明天台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼船班也取消。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法