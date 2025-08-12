雲嘉南災屋 83%媒合重建中／前進指揮所指派部會負責各區 共2306戶登記

丹娜絲颱風重創雲嘉南，多處民宅屋頂掀飛，雲嘉南前進指揮所指派部會協助災區居民修繕家園，目前登記媒合戶數達二三○六戶，高達八十三％、一九一七戶已安排媒合，有二百一十戶完成簽約，至少三十六戶已完工。 （前進指揮所提供）

〔記者徐義平、楊媛婷、蔡昀容、楊綿傑、林惠琴／台北報導〕丹娜絲風災導致雲嘉南地區多處民宅屋頂掀飛、牆面受損，政院成立前進指揮所，指派部會負責各區，加速民宅與公共建設修復，截至昨日為止，登記媒合戶數達二三○六戶，已有一九一七戶媒合中，也就是高達八十三％已安排媒合，其中有二百一十戶已完成簽約，進入施工階段的則有四十五戶，另有三十六戶已完工。

農村水保署設線上專案加速媒合

農業部農村水保署負責台南安南區，代理署長蘇茂祥表示，七月卅日接獲修繕任務後，隔天就派員進駐安南區公所，透過線上方式媒合廠商與屋主，目前共五十三戶提出需求，已全數媒合完畢，其中有十戶簽約，二戶已完工，六戶施工中。

蘇茂祥表示，為加速媒合，農村水保署台南分署進一步成立線上專案群組，結合線上估價、線上媒合、線上確認機制，讓受災民眾不用跑斷腿，媒合成功後，就可由該署與區公所及廠商逐戶現勘丈量確認災損並登錄修繕需求。

交部認養台南4區 17戶已完工

交通部認養台南白河、鹽水、新營及後壁等四區，協助媒合工班給居民，截至昨天為止，有四十八家廠商投入修繕作業，九二七戶人家登記媒合，十七戶已完工。教育部也表示，截至目前，計有十八校七十三個工班投入救災工作。

環境部協助清理萬噸石綿廢棄物

環境部指出，風災後待清理的廢棄石綿瓦高達上萬噸，是我國首次面對萬噸級的石綿廢棄物清理，政院已核撥七．八億元專案經費協助清運，並啟動建置石綿瓦地圖、無人機盤查與地面驗證提升通報與處理效率、與地方環保局合作專業清運，以及強化稽查處罰等四大行動應對。

針對風災受損的光電板案場，環境管理署署長顏旭明表示，在清運截止期限前未完成清運的共三場，分別是嘉義縣義竹鄉新庄、鹿草鄉荷苞嶼，還有義竹鄉溪墘滯洪池，日前已各開罰一百萬元，新庄、荷苞嶼案場經稽核仍有各約十卡車的廢棄光電板，將再各罰二百萬元，溪墘滯洪池則預定最晚十四日要清理完畢，否則也同樣罰二百萬元。

募款3.5億 已撥逾億給4縣市

丹娜絲風災募款，截至八月十日共募得三．五億餘元，合計已撥款逾一億元予嘉義縣、雲林縣、彰化縣、台南市等受災縣市政府。賑災基金會指出，配合行政院政策指示，有淹水且有居住事實的低收入戶與受政府扶助的中低收入家庭受災戶，淹水賑助金額由五千元提高為一萬元，土石流受災戶亦適用。

