    首頁　>　生活

    楊柳直奔台灣 估今午發陸警

    楊柳颱風路徑潛勢圖

    楊柳颱風路徑潛勢圖

    2025/08/12 05:30

    氣象署：明將從台東登陸 中南部出海

    〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風楊柳直奔台灣而來！中央氣象署指出，楊柳颱風穩定向西前進，過程中暴風圈半徑可能再擴大，預估今天清晨五時卅分發布海上颱風警報，中午或下午再發布陸上颱風警報，颱風中心則預計在明日從台東一帶登陸，同日迅速出海，東半部、嘉義以南地區需注意大雨或豪雨。

    中央氣象署預報員官欣平說明，楊柳颱風昨日晚間八時位於鵝鑾鼻東方一○三○公里處海面，以每小時廿四公里速度，向西轉西北西方向前進，靠近台灣東海岸，週三將迅速從台東地區登陸、中南部地區出海，楊柳颱風影響期間僅一天，但東半部、嘉義以南地區將有明顯雨勢，尤其花東、南部山區有豪雨以上降雨，各地也務必注意強風威脅。

    東半部、嘉義以南 需注意豪雨

    此外，官欣平指出，今晚起台灣逐漸受到楊柳颱風外圍環流影響，基隆北海岸、宜蘭地區陸續有雨勢發生，且風力逐漸增大；週三受楊柳影響最為明顯，登陸時東南部地區將首當其衝，花蓮至宜蘭降雨也相當顯著。

    後隨著颱風移動，雨量最大的區域預計分佈在花東及嘉義以南地區，其中東半部至嘉義以南有大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上降雨，且週三颱風通過台灣前後，東半部地區、西半部沿海及澎湖、金門、馬祖將有九級以上強陣風，尤其颱風中心通過附近區域風力更強，民眾務必多加防範。

