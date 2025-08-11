為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中太平咬人狗坑步道 因雨多處崩塌

    咬人狗坑登山步道，登山口到第一涼亭路段出現大面積崩塌。（記者陳建志攝）

    2025/08/11 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區咬人狗坑登山步道，平假日都有眾多山友登山健行，不過，七月底接連的大雨，造成步道沿途出現多處崩塌，還有邊坡整片滑落，路面下掏空岌岌可危，山友除自行拉警戒線，提醒民眾不要靠太近，也期待中市政府儘快派人修復、設置護欄，避免發生意外。

    山友自拉警戒線 盼儘速重建

    太平「咬人狗坑登山步道」沿途有多條步道交錯縱橫，登上最高點的「望高寮」，還可以一覽頭汴坑溪、遠眺大肚山，以及屯區和整個台中市區的景色，甚至在「觀雲嶺」有機會看到雲海，是景色優美的郊山步道，平假日都吸引民眾登山、健行。

    但從七月底至八月上旬接連多天大雨，步道沿路出現多處崩塌，其中，登山口到第一涼亭的路段，在一處鐵橋旁出現大面積的崩塌，原有的路徑幾乎都塌陷，山友擔心有人失足掉落，除自行拉警戒線，也往更內側開闢路徑提高安全性。

    路徑塌陷 邊坡滑落 路基掏空

    另外，長青廣場通往好漢坡的路段，更出現邊坡整片滑落，路面下方掏空，雖緊急拉出警戒線，但每天通行山友眾多，山友行經擔心下方路基持續掏空崩塌，希望市府趕緊修復。

    至於通往觀雲嶺的農路旁也有一處崩塌，原本天然的花木護欄整個崩塌，因路寬僅約二米，民眾若一不小心，可能掉落四十、五十公尺深的山谷，希望市府能協助設置護欄，讓民眾通行更安全。

    區長︰私地多 會勘後展開修復

    太平區長陳柏宏表示，咬人狗坑步道有許多私人土地，將會儘速聯繫市府觀光旅遊局會勘，確認土地權屬和修復方式後派人修復，確保山友安全。

    太平咬人狗坑登山步道，在長青廣場通往好漢坡的路段出現邊坡整片滑落，造成路面下方掏空岌岌可危。（記者陳建志攝）

