防疫查孑孓 高雄上半年1105件罰136萬

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市持續登革熱防疫準備，環保局最新統計上半年查獲環境孳生孑孓破千件裁罰一三六萬元，以苓雅區二四四件開罰三十萬元最多，尤其水桶、盆栽底盤高達四成四，裁處近五百件破六十萬元，為民眾最應清除孳生源。

苓雅區查獲244件 開罰30萬最多

環保局加強環境衛生稽查，上半年查獲孳生孑孓一一○五件，裁罰一三六萬元，比去年同期減少三成五；各區加強戶外環境消毒及陽性水溝防治，以苓雅區查獲二四四件、裁罰三十萬元最多，其次前鎮區裁處一四九件、鳳山區一四四件。

民眾違規樣態以積水容器為大宗，其中水桶占二成六最多，裁處二九三件共三十六萬多元，其次為盆栽底盤占一成八，裁處一九九件共二十四萬多元；還有民眾以帆布覆地防雜草、住家或菜市場屋頂留有天溝，因為雨後積水孳生孑孓而挨罰。

環保局表示，清除孳生源是防治登革熱最有效方式，樹洞可以泥土填滿，種植蘭花等小植物，水溝可以鹽巴、肥皂水沖洗，一旦居家範圍查獲病媒蚊孑孓孳生，將裁罰一千二百元至六千元；環保局也加強稽查市場、空屋、空地、學校、公園、工地、資源回收場等高風險場域。

