十大國旅景點 高雄駁二躍居第二

高雄駁二躍居國旅十大到訪據點第二名。（記者侯承旭攝）

2025/08/11 05:30

〔記者侯承旭／高雄報導〕去年國人國內旅遊平均達十．四次，國內旅遊主要到訪十大據點，高雄駁二特區居全國第二。

交通部觀光署日前公布「去年台灣旅遊狀況調查」，根據問卷整理出全國主要到訪十大據點，新北市的淡水與八里居冠，去年有四％的遊客到訪，高雄駁二特區以二．六九％居次，還領先台南市安平、宜蘭礁溪、台北市信義區商圈等據點。

高雄駁二特區緊鄰高雄港，原本是接駁碼頭第二號倉庫，因年久失修倉庫荒廢，經在地藝文團體進駐改造後，公部門也挹注資源，近幾年成為南部重要的文創藝文基地，除了擁有港灣第一排美景，還有許多美食、藝文展演等，是台灣獨一無二的遊憩體驗，近年觀光署的十大據點問卷，排名持續上升，疫情前的二○一九年排名第七、二○二三年排名第六，去年進一步竄升至第二。

外籍旅客遊台 逾8成會逛夜市

此外，觀光署日前公布「去年來台旅客消費及動向調查」，去年受花蓮地震、颱風等天災衝擊，全年外籍旅客逾七八五萬人次，觀光署針對其中六千餘人外籍旅客問卷，顯示逛夜市是來台灣最重要的安排景點，高達八成三會安排逛夜市，遠高於台北一○一、西門町、九份等景點。

進一步分析，外國觀光客最常去的夜市，以台北市的饒河街夜市達三十五％比例最高，台北市士林夜市以三十一％居次，高雄市六合夜市以八．三四％居第五名、高雄市瑞豐夜市三．二三％居第八名。

