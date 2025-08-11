高雄亞資專區推公辦都更 引資53億

「亞洲資產管理中心高雄專區」點燃A級商辦市場商機。（記者葛祐豪攝）

2025/08/11 05:30

「前金區後金段」規劃住商大樓 市府將可分回25億元 全挹注捷運建設

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年七月上路的「亞洲資產管理中心高雄專區」，點燃Ａ級（頂級）商辦市場商機，多家銀行、投顧積極到高雄尋覓新的辦公地點；市府趁勢推出區內首座公辦都更案，預估吸引民間投資五十三億，市府可分回約廿五億元，全數挹注捷運建設經費。

銀行、投顧搶進 點燃Ａ辦商機

高雄中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區，被劃定為全台首座的「亞洲資產管理中心高雄專區」，面積約九平方公里，這是政府首次針對高資產客群開放的財管特區，搶攻高資產客戶市場；有壽險業者也啟動高雄地區通訊處整併計畫，整合原多處分散據點，打造南部營運核心。

金管會第一波核准廿三家銀行、投信投顧及保險業進駐專區，還會陸續增加，多家業者近期積極尋覓新的辦公地點，數十年乏人問津的高雄商辦市場，如今出現轉機。

近捷運前金站 招商至12月

高市捷運局昨公告推出「前金區後金段」公辦都更案，就位於「高雄專區」內，地點在捷運O4捷運前金站西南側，土地面積約九九○坪，規劃地上卅層、地下五層住商大樓。

捷運局長吳嘉昌強調，招商日期至今年十二月八日，總投資金額估計達五十三億元、總銷售金額約七十九億元，市府可分回約廿五億元，將全數挹注高雄捷運建設經費。

高雄站前商辦 年租2084萬創新高

房仲業指出，半導體大廠供應鏈進駐，也是促成高雄Ａ級商辦搶手的原因，高雄火車站前的地標級商辦「福懋站前之星」整層頂樓，近期以年租金二○八四萬元租出，雖然不在「高雄專區」內，但已刷新該區域辦公租金新高，傳出承租者是某日本半導體設備大廠。

