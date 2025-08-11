收穫節+運動會 三地門熱鬧連3天

三地門鄉收穫節運動會開幕，運動員點燃聖火。（記者葉永騫攝）

2025/08/11 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕三地門鄉Masalut收穫節運動會從十日起連續三天舉行，昨天開幕在地磨兒國小運動場舉行開幕式，原住委員會主委曾智勇宣布，今年將在屏東縣舉辦全國原住民傳統競技運動會並邀請十四個國家原住民一來競技，而今年更是首次將「收穫節」與「運動會」合併舉辦，結合傳統文化與現代競技精神，展現排灣族人對祖靈與土地的敬意與感謝，縣長周春米 、立委伍麗華等人到場參加這場熱鬧的盛會。

原民競技在屏東 將邀14國好手參與

縣長周春米表示，這次的大雨重創了原鄉的道路，天氣放晴後縣府全力搶修屏三十一線，現在已通了，修復要一年，而屏專六道路也全力的修復，雖然大雨受到重創，但是原鄉的族人都展現強大的力量，而收穫節就是向外的展現。

請繼續往下閱讀...

這次的主視覺設計以象徵排灣族文化的琉璃珠為核心意象，推出兩款吉祥物，分別代表不同意涵。其一「土地之珠」象徵豐收與自然的庇佑，其二「孔雀之珠」象徵愛情與青春的活力，呈現文化世代相承、生生不息的意涵。藉由這兩顆琉璃珠，期望凝聚世代共識，向外展現族群文化的魅力。

耆老吟唱古調揭幕 百位婦女齊舞

開幕儀式由部落耆老吟唱古調揭開，隨後進行傳統生火及聖火點燃儀式，象徵祖靈的祝福與文化薪傳。接著百位婦女齊跳「百人舞豐年」，展現文化力量與健康活力。

在昨天開幕後，今、明天將進行各種的運動競賽，有傳統拔河、射箭等技藝比拚，白天有各項比賽、文化交流活動與在地特色市集，展售工藝作品與傳統美食，讓民眾在觀賞賽事之餘，也能感受排灣文化的手作藝術與風味佳餚。

屏東三地門收穫節運動會熱鬧舉行，族人共舞展現文化力量與健康活力。 （記者葉永騫攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法