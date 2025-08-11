為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台東太麻里賞金針花 早上8至9點最佳

    太麻里鄉金針山千鶴亭金針花開七成，預計一週進入滿開。（記者黃明堂攝）

    太麻里鄉金針山千鶴亭金針花開七成，預計一週進入滿開。（記者黃明堂攝）

    2025/08/11 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕金針花除了別稱忘憂花，也別稱「一日美人」，清早綻放到下午四點。台東縣太麻里鄉金針花季已經展開，持續到九月廿一日，在地花農說，早上八點到九點，此時花朵全開狀態，是最美狀態，更是朝氣蓬勃，賞花教人吸收滿滿活力精氣。

    太麻里鄉公所在海拔逾一千公尺的金針山域，依序規劃了忘憂谷、雙乳峰、千鶴亭、石頭屋、福德祠等環狀賞花路線，花農說，目前忘憂谷花開兩成就已經很美，千鶴亭因坡面向南最早開，花況達到七至八成，預計再一週就進入滿開，形成滿山滿谷金黃花海。

    農民說，除了追逐花海，也要學看透「一日美人」百態。一朵有花瓣有三片，萼片也有三片，合稱六片花被，花蕊有七支，隨風搖曳，雌雄碰觸後授粉繁殖，授粉成功機率只有千分之一；正常的花田是不易見到開花的，因為農民摘的是開花前一天的含苞「一日花」，也就是市售的金針。大家看到花海，是農民配合觀光需求而不採收，放任綻放才形成一片金黃景觀。

    農民說，金針花是一日美人，在日出後陸續綻放，下午四點陸續花謝，每天早上八到九點是最盛開的時段，呈現出它最美的一面，把握這個時間，欣賞它的美，也能在朝陽及青山藍天中，吸收到滿滿活力，心神舒暢。

    金針有鮮食及烘乾，民眾如果買生鮮的金針回家煮湯，容易變黑，農民說，那是因為花蕊的黑點色素溶出，如果要讓湯色清澈，下鍋前摘除黑點即可；除了金針，山上農民也種高麗菜、筍、龍鬚菜等道地農產自售。

