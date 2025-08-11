全國義民祭揭幕 義民爺駐駕關西太和宮奉飯

2025全國義民祭開跑，義民爺昨天由信眾迎回關西聯庄接受奉飯。（記者黃美珠攝）

2025/08/11 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕二○二五全國義民祭典昨天開始奉飯！輪值的關西聯庄祭典區一早出動數十輛鼓陣、車隊等，由總爐主暨祭典委員會主委羅吉平、副主委吳祥光，會同義民廟董事長林光華、新竹縣副縣長陳見賢等，手把手地把義民爺黑令旗、牌位，棒棒相傳迎出義民廟，護送到祭典區內的縣定古蹟太和宮，接受信眾持續一個月的奉飯。

將接受信眾奉飯1個月

羅吉平說，義民爺除了客籍，也有閩南、平埔族等原民的先祖，各族過去依自己的方式追思、紀念，今年他們將首次邀請竹北采田福地的平埔族人出席祭典。

關西聯庄將天天敬奉3餐

吳祥光表示，今年的奉飯儀式不同於往年一天奉飯一餐，關西聯庄將天天奉飯三餐。至於關西太和宮農曆七月廿六日的中元祭典，今年也將跟農曆七月廿日的義民祭典一併舉行。他說，關西聯庄十五年前輪值，共有一千五百多名信眾「領調」，這次約有一千三百多人，但實收「調金」跟十五年前不相上下，可見鄉親參與的踴躍度一如過往。

結合文化30 推路跑等活動

陳見賢表示，今年的義民節在九月十一日，縣府文化局配合「文化三十」系列活動，九月六日一早先有義民勇士路跑，並於路跑終點所在的義民廟舉辦「義魄千秋二○二五全國義民祭在新竹縣」啟動祈福儀式，現場安排「擔擔相傳．代代傳」挑擔儀式、「客家跨界客家義民藝陣舞劇」演出，以及「祈福祭祀大典」等，歡迎全國各界都能到新竹縣，體驗這項傳統又特殊的客家文化活動。

