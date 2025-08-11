大溪警取締飆速跑山 今年日罰60件

大溪警分局遏止深夜群聚競速與改裝噪音車擾民，週末於熱門「跑山路段」加強路檢勤務。（記者李容萍翻攝）

2025/08/11 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警局大溪分局為遏止深夜群聚競速與改裝噪音車擾民，鎖定羅馬公路、桃一一八線、台三線、台四線、台七線北橫公路及台七乙線等熱門「跑山路段」，於每週五、六及例假日深夜十點至翌日清晨六點，動員警力重兵執行路檢取締酒駕、危險駕車等勤務，嚴防酒駕違法及北橫「跑山猴」飆速行為，而今年以來每日平均取締超速違規達六十件。

大溪警分局統計，今年起配合市警局推動「靜桃計畫」，與環保局、監理站共同展開聯合稽查，截至前晚取締噪音車十一輛、超速違規更達一萬三○七五件，警方呼籲車主切勿隨意改裝車輛或拆除消音器，排氣音量超標將依噪音管制法第十一條，處一千八百元至三千六百元罰鍰，並限期到監理站檢驗，若在夜間或特定區域（如學校、圖書館、醫療機構）製造噪音，首次違規開罰六千元，再次違規加倍裁罰，最高可達三萬元。

桃園市警局交通警察大隊鼓勵民眾若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，於卅日內檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，及行政院環境部的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏。

