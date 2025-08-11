桃園4例境外移入屈公病 啟動大掃除

防堵病媒蚊孳生，桃市府動員志工清除積水容器。（環保局提供）

2025/08/11 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年已有四件屈公病境外移入確診病例，為防堵病媒蚊孳生、降低傳播風險，桃市府環保局、衛生局啟動「環境清潔日」全市大掃除，動員志工共三九四隊，總計兩萬二三七五人次，清除積水容器約一九○○個、清運垃圾約六十一公噸。

全球屈公病疫情持續升溫，今年累計已逾廿五萬例病例，桃園市有四例境外移入確診，環保局、衛生局九日啟動全市大掃除。其中，龍潭區龍元宮商圈率先響應，結合區公所、衛生所、龍元宮、商圈發展協會與環保志工，深入社區清除病媒蚊孳生源，衛生局也同步宣導如何防治屈公病、登革熱及疑似症狀就醫注意事項。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，近期颱風與午後雷陣雨頻繁，積水點暴增，成為病媒蚊溫床，七月起即推動「市容環境清潔精進專案」，全市十二區環保志工隊針對空屋、空地、花盆底盤、塑膠容器與廢輪胎等高風險場域展開地毯式巡檢與清除，徹底阻斷病媒蚊孳生鏈；衛生局說，登革熱與屈公病都是透過病媒蚊傳播，目前均無疫苗及特效藥，日常落實「巡、倒、清、刷」，是預防病媒蚊最有效方法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法