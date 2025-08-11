桃園4醫院 急診留觀逾48小時比率高於全國

桃園有四家急救責任醫院去年急診留觀或等待住院逾四十八小時比率，高於全國與區域值。（記者鄭淑婷攝）

一床難求 審計處促改善 衛生局︰協助院內或院際協調 已較春節舒緩

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市急診經常一床難求，市議員多次籲桃園市政府正視。審計處也點出，桃園市多家醫院急診留觀或等待住院逾四十八小時比率逾全國與區域值，顯示醫院整體病床管理與急診處置效率仍有改善空間；桃市府衛生局表示，桃園市急診資源較為不足，除了籌設市立醫院，也與轄內急救責任醫院保持聯繫，協助院內或院際協調，以舒緩急診壅塞狀況，目前狀況已較今年春節期間舒緩。

市府︰籌設市立醫院增急診資源

審計處指出，病患於急診室暫留四十八小時以上案件比率，是評估醫院對急診病患處置效率重要指標之一，低於所屬業務分區或全國指標值，代表急診病患在急診室滯留時間較合理，經查核去年統計資料，桃園市十一家急救責任醫院收治急診病患轉住院比率介於六至廿八％之間，其中以林口長庚醫院廿八．一六％最高，台北榮民總醫院桃園分院廿．六八％次之；而急診留院觀察或等待住院超過四十八小時比率，屬醫學中心的林口長庚醫院為廿二．九○％，屬於區域醫院的天晟醫院為廿一．七一％、國軍桃園總醫院十六．四五％、衛福部桃園醫院十一．四二％，均高於去年第三季全國指標值五．八七％及北區業務組指標九．二九％，桃市衛生局應協助醫院舒緩、改善急診壅塞狀況。

唯一醫學中心 兼服務雙北市民

另外，屬於地區醫院的敏盛綜合醫院、怡仁綜合醫院、天成醫院、衛福部桃園醫院新屋分院，急診留觀或等待住院超過四十八小時比率則遠低於全國及區域值。

衛生局表示，急診壅塞是全國性、結構性的問題，桃園市相較其他五都，急診醫療資源較為不足，唯一的醫學中心又鄰近雙北，服務廣大的雙北市民，為解決轄內急診壅塞情形，籌設市立醫院刻不容緩，該局亦與轄內急救責任醫院保持緊密聯繫，並於需要時協助院內及院際協調，以舒緩急診壅塞狀況；此外，每日也都掌握並督導醫院善盡病患安排工作，目前各院急診狀況，已較今年過年期間舒緩。

