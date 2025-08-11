苗縣列管非法棄置場址 清理效率遭檢討

2025/08/11 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣境近年遭隨意傾倒廢棄物事件頻傳，嚴重影響自然環境，審計部苗栗審計室審核報告指出，苗栗縣政府環保局自行列管非法棄置場址尚未完成清理者，共一○六處，且列管時間逾一年仍未完成清理者計五十一件，亟需研擬對策改善。

51件列管逾1年 未完成清理

苗縣府環保局表示，接獲通報發現非法傾倒廢棄物後，會依法對行為人、地主等開罰、要求復原等，並視情節移送檢、警。但因部分遭非法傾倒廢棄物涉及刑法需保全證據，環保局須配合偵辦進度，為其中因素之一。

環保局︰配合偵辦 部分需保全證據

苗縣府環保局也指出，部分遭非法傾倒廢棄物土地地主，可能因涉案或是難以聯絡，環保局也需要依規定通知地主清理，若地主持續失聯或未清除，環保局才會代為清理，後續再向地主等相關人追繳費用，因此會導致管非法棄置場址尚未完成清理者時間拉長。

另外，苗栗縣審計室報告也提出，苗縣府環保局近三年度（二○二二至二○二四年）自行列管非法棄置廢棄物處理情形統計資料，未填列偵辦轄區警察分局函送地方檢察署偵辦時間及文號者計六十七筆，占列管案件（一百卅七件）比例四十八．九一％，因部分警察分局函送地檢署偵辦時未告知，致無法掌握案件刑事偵辦進度，顯示跨機關間橫向資訊流通尚待強化。

