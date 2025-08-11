大林糖廠子弟憶往 懷念稀飯拌糖

102歲糖廠員工陳興灶（右三）昨出席活動，糖廠員工子弟、前駐法大使呂慶龍（右二）與家族贈送紅包祝福。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕有百年歷史的嘉義縣大林糖廠見證台灣糖業與經濟發展，昨天一群糖廠子弟舉辦聯誼交流會歡樂相聚，童年玩伴團聚，話匣子一開聊不完，七十八歲前駐法代表呂慶龍回憶幼時說，糖廠員工講求守規矩、認真勤奮，子弟耳濡目染下，長大後在各行各業有所成就，藉由團聚飲水思源，不忘台灣糖業文化根本。

訴說童年追五分車趣事

「大林糖廠子弟歡樂相聚」活動，起源於七年前首次舉辦，昨天糖廠子弟溫永進、呂金穎再度號召在大林國小相見歡，當初糖廠員工宿舍合計二五○戶，昨逾一二○人參加，包括一○二歲糖廠退休老員工陳興灶、九十多歲大林國小退休老師等人，現場有人分享糖廠老照片，也有人說著從小喝糖水長大、追五分車等童年趣事，氣氛歡愉。

呂慶龍說，糖廠員工子弟都住糖廠宿舍，種菜、養魚、養豬、養雞都自己來，左鄰右舍關係緊密，糖廠子弟從小一起長大，感情深厚，儘管相隔四、五十年未見，一提到糖廠往事，感到分外親切。

溫永進、呂金穎表示，昨天活動還播放紀錄片與懷舊糖廠音樂，有糖廠子弟畫出舊時糖廠地圖，糖廠有醫護室、游泳池，還有俗稱「產婆」的助產士，「別人是稀飯拌醬油，糖廠子弟是稀飯拌糖」，所有回憶頓時湧上心頭，讓大家十分懷念。

