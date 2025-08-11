嘉義68歲嬤學太極拳、劍9年 凍齡20歲

溫淑美（中）昨天參加台南市長盃比賽，獲得楊氏54式太極劍冠軍。（溫淑美提供）

「百面金牌阿嬤」勤練加上健康飲食 身體年齡測驗僅48歲

〔記者王善嬿／嘉義報導〕學太極拳與太極劍能健身抗老，六十八歲退休公務員溫淑美，自九年前開始學習太極拳與太極劍，參賽以來共獲一○七面金牌，她曾做體適能測驗，「身體年齡」僅四十八歲，在嘉義武術界有「百面金牌阿嬤」之稱。

參賽以來 已獲得107面金牌

溫淑美說，九年前參加太極拳活動後，決定拜師學藝，學了十幾種太極拳與器械，因未掌握發勁力道及「鬆腰落胯」訣竅，導致膝關節受傷，一度動手術治療，因而改練拳架較高的卅七式、十三式、九九之四十二式太極拳。

自此，她每天勤練兩小時，愈練愈領悟鬆、緩、勻、柔的行拳走架，需借力使力，及以氣運身的舒展和快感，「每天不練拳就渾身不對勁」。

溫淑美打好太極拳，進而練習鄭子太極劍、全民版楊氏五十四式太極劍，因曾學過八年歌仔戲，她舞劍時靈活輕盈，動作如行雲流水，參加各大比賽屢屢獲獎。

上月參加第廿一屆全國港都盃國武術錦標賽，再拿下女子B組十三式太極拳、長青女子組卅七式太極拳、楊家太極劍、五十四式太極劍等四面金牌，參賽七年來至今累計獲一○七面金牌、五十七面銀牌、廿六面銅牌。

健檢都「沒有紅字」練心也練身

溫淑美說，練好太極拳關鍵在於「拳練萬遍，拳理自現」，一定要勤練，加上她茹素、健康飲食，每次健康檢查都「沒有紅字」，身體年齡比實際年齡少廿歲，練心也練身。

嘉市祥太醫院復健科主任羅嘉元說，太極拳具有低衝擊、慢動作特性，有助促進平衡感、身體協調性、提升心肺功能，適合各個年齡層和身體狀況的人進行，提醒運動前後，記得做伸展，收操動作，預防運動傷害。

溫淑美練習太極拳、劍9年，獲107面金牌。（記者王善嬿攝）

