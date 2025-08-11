為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    豪雨沖淡鹽度 口湖文蛤傳暴斃災情

    放養池疑因豪雨關係導致池水鹽度淡化，文蛤相繼死亡。（記者李文德攝）

    放養池疑因豪雨關係導致池水鹽度淡化，文蛤相繼死亡。（記者李文德攝）

    2025/08/11 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣文蛤養殖面積、產量居全國之冠，尤其台西、口湖為養殖大宗，七二八豪雨事件後，口湖鄉傳出養殖水質被雨水沖淡鹽度，造成文蛤相繼死亡。養殖業者哀嘆近九成暴斃，損失逾百萬元，盼相關單位協助。

    養殖戶李文吉表示，七二八豪雨導致文蛤養殖池水的鹽度沖淡，即使直接從海域抽海水補充，經檢測也幾乎沒鹽度，文蛤不適應水質劇變而死亡，他養殖一．三公頃約兩萬顆文蛤中近九成暴斃，損失超過百萬元。

    另一業者李文成說，周邊養殖池都在這一週傳出陸續死亡的噩耗，他養殖兩公頃的文蛤池同樣不敵鹽度變化，估約八成有萬顆文蛤暴斃，原預計可趕在中秋節前收成，這下沒了，期盼政府單位出手協助。

    雲林縣農業處處長魏勝德表示，放養池水質改變，導致文蛤死亡是屬於延遲性災害，現持續匯整各鄉鎮公所的災情速報資料，呼籲養殖戶發現文蛤暴斃應趕緊向當地公所回報，速報面積達五％受損，將會啟動中央、地方四方現勘，保障民眾權益。

    當地業者認為，現在產地六分大的文蛤每台斤約六十、七十元左右，但隨著傳出文蛤陸續死亡的消息，估計中秋節前會飆漲至每斤百元左右。

