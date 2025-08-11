台南廢石綿瓦 綠委籲編特別預算拆運

台南災後石綿瓦爆量，目前先爭取到清運一萬噸的補助。（記者楊金城攝）

2025/08/11 05:30

郭國文、林俊憲爭取協助災民清除 環保局：未登記石綿 也會清運

〔記者楊金城／台南報導〕台南丹娜絲風災後造成石綿瓦爆量，至今一個月清運只有一成多，對有健康危害的石綿瓦目前也僅協助民眾清運，不包括拆除，立委郭國文、林俊憲昨天表態要求行政院在災後復原特別條例當中，應該編列主動拆除、清運石綿瓦的特別預算，只要災民有需求，就能有專業人士協助拆除、清運。

丹娜絲災後爆量 至今清運1成

台南市環保局副局長陳幸芬指出，環境部在災後曾以衛星遙測災區，初估台南產生十萬噸石綿瓦廢棄物，近日環境部、環保局將再以無人機測量評估石綿瓦數量，目前先計畫清運一萬噸，並獲得行政院核定補助石綿瓦專案清除費五．○五億元，但不包括拆除，目前已清運一二七三公噸石綿瓦，暫置新營、城西暫置場，另行政院核定補助三．五億元清除營建廢棄物。

郭：爭取120家專業廠商協助

郭國文指出，目前石綿瓦仍面臨「被動處理」的問題，除了清收量能不足外，災區也有拆除後堆積，沒有完善的追蹤機制、無人居住地區沒有清運處理等問題，因此透過政府主動提供協助，才能盡快處理石綿瓦問題。他已爭取國土署提供一二○家專業廠商協助南市府優先拆除石綿瓦，保障災民和協助修繕工班的健康。另請相關部會針對石綿瓦處理工班進行衛教、防護宣導和健康追蹤。

林：與郭提案 納入拆除清運

林俊憲說，目前政院核定的專案僅有環境部涉及清除的七．八億元，並沒有專案拆除石綿瓦經費，未來立法院審議災後復原特別條例時，他與郭國文將共同提案將廢棄物清運納入，以特別預算加速清除。

環保局說，為加速各災後住戶石綿建材清理作業，環保局滾動式檢討清理應變機制，聯合災區公所及里長提供便捷協助，包括主動巡查、發送太空包、增派清運車輛機具，若有民眾自行包妥石綿卻未事前登記，也會主動清運，協助災民儘速恢復家園。如屬畜牧場、漁業、農業設施的石綿瓦則由農業局審認風災受損對象，並造冊列管，石綿拆除裝袋後暫置場內或農業局指定暫置點後再行清運。

石綿瓦清運要由專業人員處理。（記者楊金城攝）

立委郭國文（左）、林俊憲（右）表態爭取行政院在災後復原特別條例當中，應編列主動拆除、清運石綿瓦特別預算。（記者楊金城攝）

