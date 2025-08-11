小學生設計未來屋 實作環境永續

桃園市慈文國小參與教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」，學生發揮巧思，為未來房屋上色。 （教育部提供）

2025/08/11 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕跨學科結合綠能與藝術，實作實踐永續概念！桃園市慈文國小參與教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」，打造結合能源教育與藝術表達課程，從探索能源開始，甚至實際設計未來房屋，促進學子更理解環境永續的理念。

師資司科長彭寶樹舉例，慈文國小的課程以聯合國永續發展目標（SDGs）中「可負擔的潔淨能源」為核心，安排學生透過沉浸式裝置體驗綠能發電、太陽能應用與虛擬實境（VR）模擬飛行等設施，讓抽象的能源概念在遊戲互動過程具象化，並提供動手設計風力發電小屋與太陽能車模型的機會，將理論知識轉化為實體輸出。學生興奮分享：「原來廢棄物也能發電，還能做堆肥，真是一舉兩得！」

此外，延伸至「磁」的科學探索，帶領學生認識綠能背後所依賴的稀土金屬「釹」與磁力運作原理，創作出「動磁音樂裝置」和「獨一無二魔磁畫」等作品。

為培養同理心與社會感知力，課程也融入社會情緒學習元素，其中，「磁感動．身知綠能」單元以戲劇表演與身體律動為媒介，孩子們化身為海洋生物與鳥類，深入思考當地球環境充斥各式電磁波訊號時，生物遷徙與移動時會如何受到影響？課程後段反思引導若不愛護環境，未來房子將會是什麼樣貌？經由學生統整所學知識技能，融入個人想像與創造力，設計兼具科技、智慧、節能與再生材料概念的「未來棲息屋」，展現對環境永續的深度思考與創意實踐。

