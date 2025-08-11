台大醫新院長余忠仁：強化留才、性騷事件零容忍

台大醫院院長余忠仁表示，醫院將提供受害醫師相關保護與心理協助，並追溯動手患者的法律責任。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕國內重症醫療爆人力短缺危機，龍頭台大醫院近期又陸續傳出狼醫及醫療暴力事件，引發外界關注。台大醫院新上任院長余忠仁昨首度出席記者會表示，醫療為高壓產業，人力相對密集，未來會強化人才培育及留任制度，對於性平事件也會強化通報機制與防治，保持「零容忍」態度。

余忠仁指出，人才對於醫療場域非常重要，尤其目前年輕一代的想法或作法，與已經在醫療體系服務多年的資深人員有些不同，需要高效度地適應與調整，也會從薪資提升、工作環境等面向改善。此外，醫療作為高壓產業類別，未來亦會嘗試透過新科技減輕員工負擔。

余忠仁也表示，台大醫院將持續投入精準健康領域，並推動國際合作與人員出國進修，導入國際醫療轉診。

針對台大醫院爆出性騷擾事件，余忠仁強調，未來對於這類不法侵害，會保持零容忍態度，並提供院內人員可靠的申訴管道，可以隱密地發聲，不需要經過主管就能進行求助，鼓勵受害人說出來，營造安心的就業環境，讓員工願意在體系裡面繼續發揮力量。

至於近期有患者無法接受自己肝炎惡化為肝癌，闖入診間毆打醫師一事，余忠仁表示，將提供受害醫師相關保護與心理支持，並在有需要時協助追溯動手患者的法律責任，但這次案件也顯示病人對於疾病的風險因子認識不夠完全，未來應加強相關衛教資訊。

