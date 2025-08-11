全國缺豬 宜蘭肉攤被迫週休4日

國內豬源短缺，宜蘭縣傳統市場豬肉攤商本週被迫實施週休四日。 （記者江志雄攝）

〔記者江志雄、黃宜靜／綜合報導〕國內豬源短缺、調度困難，宜蘭縣家畜肉類商業同業公會宣布，所屬近二百家傳統市場豬肉攤商本週被迫週休四日，若情況持續惡化，未來不排除週休五日。農業部表示，豬源減少為全國性現象，因高溫、疫病及風災、豪雨影響造成量減價揚，屬市場機制正常運作結果，已協調台糖增供。

農業部：已協調台糖增供

宜蘭肉品市場單日毛豬需求量約四百二十頭，今年五月中旬，每公斤平均拍賣價一百元，近來因嚴重缺豬，本月八日飆上一一九．六四元歷史天價。不過，由於豬源不足，原本每週一、二休市，六月起新增週五也休市，現在又因調不到貨，本週再增週四休市，也就是週休四日。

宜蘭縣肉商公會指出，這波毛豬短缺影響層面廣泛，不僅攤商沒豬可賣，消費者有錢也不見得可以買到，建請主管機關設法解決，讓毛豬拍賣儘速恢復正常作業。

宜蘭縣農業處長李新泰回應，年初各地小豬罹患下痢病大量暴斃，造成端午節豬源短缺，丹娜絲颱風也讓中南部不少養豬戶受災，短期內難以恢復產能，縣府已請肉品市場全力向養豬戶調度，滿足需求。

預計10月回歸常態

農業部畜牧司副司長周志勲說明，豬源減少為全國性現象，主要是夏季高溫影響豬隻育成率，並因疫病干擾、環保壓力，以及七月丹娜絲風災、豪雨等影響，造成部分產地短期供應量減，加上中元節、中秋節消費高峰將至，市場需求增加，導致價格上揚，屬市場機制正常運作結果。

周志勲表示，隨著氣候趨於穩定、生產逐步恢復，預期整體供需與價格可望於十月左右回歸常態。目前農業部已啟動台糖八月增供六五○頭豬、冷凍廠減購、休市等調節作為，並要求農民秩序出豬，以維持產銷穩定。

