    首頁　>　生活

    極端氣候1月超冷、3月暴熱 彰化龍眼蜜迎30年來最大豐收

    今年氣候極端讓龍眼花盛開，彰化蜂蜜產量創近三十年新高。 （記者陳冠備攝）

    今年氣候極端讓龍眼花盛開，彰化蜂蜜產量創近三十年新高。 （記者陳冠備攝）

    2025/08/11 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕極端氣候效應造成全球不少天災，但今年台灣歷經最冷的一月跟最熱的三月之後，卻產出「超級蜂蜜」，彰化龍眼蜜年產量創下近卅年新高，平均收成比去年多三至五倍，資深蜂農直呼：「採蜜卅年，第一次收這麼多！」

    中央氣象署資料顯示，今年初受十三波大陸冷氣團影響，低於攝氏十四度的天數達卅八天，是近十四年來「冷最久」的一年；三月則全球飆高溫，氣候雖極端，卻讓彰化龍眼蜜產量創下近十年新高。

    彰化是全台龍眼蜜第四大產區，約占二到三成。縣府昨日舉辦「彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑發表會」，有廿位蜂農上台領獎，產品獲得「特等獎」的蜂農陳威年表示，今年龍眼、荔枝開花率達九十五％以上，關鍵在於冬天夠冷、時間夠久，使植物低溫休眠、養分累積，等春天高溫一來就集中開花、花蜜濃度高，再加上荔枝椿象防治得宜、四月幾乎無雨，天時地利人和，蜜蜂才能大量採蜜。

    「卅年來最豐收一次！」陳威年說，往年每個蜂箱四十至五十台斤已算豐收，去年受氣候影響僅剩廿台斤，創下最差紀錄；今年同樣氣候極端，卻逆轉成最好的年份，每箱產量衝上八十台斤，蜂農個個笑開懷，「終於出運啦」！

