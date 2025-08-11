為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    氣象署：楊柳若強碰中央山脈 將迅速減弱

    中央氣象署預估楊柳颱風將從花蓮一帶登陸，並翻越中央山脈，東半部雨勢較明顯，若路徑偏北時，雨區可能往北部、東北部集中。 （記者方賓照攝）

    中央氣象署預估楊柳颱風將從花蓮一帶登陸，並翻越中央山脈，東半部雨勢較明顯，若路徑偏北時，雨區可能往北部、東北部集中。 （記者方賓照攝）

    2025/08/11 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕楊柳颱風持續向西接近台灣，中央氣象署預估將從花蓮一帶登陸，並翻越中央山脈，歐美模式路徑則偏向從北部通過。氣象署表示，若從花蓮登陸，東半部雨勢較明顯，路徑偏北時，雨區可能往北部、東北部集中，但實際對台影響要今、明天才會明朗。

    氣象署預報員林定宜說，目前楊柳颱風預報路徑逐漸收斂，但仍有分歧。氣象署預估週三從花蓮附近區域登陸，但歐美預報路徑相對偏北，AI（人工智慧）模式略往南移。

    林定宜提到，若楊柳從花蓮登陸、翻越中央山脈，初期將對東半部帶來明顯雨勢，後續碰上中央山脈，受地形直接影響，強度有機會迅速減弱，但颱風過山後，仍有機會為西半部地區帶來較大雨勢。

    至於歐美預報的偏北路徑，林定宜表示，颱風雨區屆時可能以北部、東北部為主，中部以北雨勢大致上都會明顯。

    前中央氣象局局長鄭明典直言，颱風對台影響不只與路徑有關，也與颱風本身結構有關。目前楊柳結構不確定，雲系分布較為鬆散，各模式預報也都還有分歧，「討論這些影響為之過早」。

    穿心颱、爆頭颱只是網路用語

    至於恐直撲北部成為「爆頭颱」說法，鄭明典笑說，「都是網路上起鬨而已」，真的要分析楊柳對台影響，可能要到今、明天才會比較明朗。目前只要知道有颱風要接近，並隨時注意相關預報資訊即可。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也說，穿心颱、爆頭颱等只是網路流傳的用語，大家好像看了都懂，但實際上認知並不一樣，就現階段來說，想從路徑預估楊柳對台影響「太急了」，近期的預報模式都還在持續修正中，不確定的範圍非常大。

    不過，吳德榮提到，楊柳是小個子颱風，暴風圈範圍比較小，接近台灣時可能會有減弱的趨勢，再加上地形破壞，可以預期對台影響時間不會太長，也相對單純，並且比較不會引入西南風，但實際情況仍須視颱風實際發展與路徑而定。

