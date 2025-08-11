為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    自由日日Shoot》9條多元自行車路線專用車道配置不足 騎乘風險高

    2025/08/11 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕自行車運動蔚為風潮，去年卻發生二．七萬件事故，交通部推動自行車路網，但審計部最新總決算審核報告點名，包括花東縱谷─森林溫泉等九條多元路線的自行車專用道配置不足，多數路段行經混合車道或慢車道，迫使自行車騎士必須與汽機車爭道，反而增加事故風險。

    多數路段須與汽機車爭道

    為了推廣自行車旅遊，交通部觀光署設計十六條多元型態的在地自行車路線，分為濱海、河岸、田園、環山、山岳、離島六大類型。

    不過，審計部最新出爐的一一三年度中央政府總決算審核報告直指，花東縱谷─森林溫泉、東海岸─成功三仙台、澎湖等九條多元路線，自行車專用道配置「未臻適足」，建議交通部提升專用道設置，並優先改善交通複雜、車流頻繁區段，減少遊客騎乘風險。這些路段多行經混合車道或慢車道，導致自行車騎士必須與汽機車爭道。

    去年自行車事故約二．七萬件，光是發生在一般車道就有八三六一件、占約卅．七％，並釀卅三死，慢車道也有一四五○件、釀十死，但自行車專用道則為二四二件、未釀死亡，顯示提升專用道設置的重要性。

    交部：循序提升專用道比例

    交通部路政及道安司長吳東凌表示，將循序漸進改善交通複雜、車流頻繁區段，並視各路段溝通協調情形，設置慢車道、經由鄉間小路改道、利用路權隙地規劃專用車道等，逐步提升專用道比例。

    吳東凌說明，由於自行車專用道涉及用地徵收不易、影響路邊停車及商家進出困難等議題，尚無法全面推動。在硬體改善之前，先藉由強化標誌及標線提醒用路人，降低肇事風險。

    民團建議做好警告標示

    台灣樂活自行車協會副理事長林惠忠則認為，專用道需取得用地，實務困難；若為配合用地而調整路線則本末倒置，將減少自行車路線遊憩吸引力，恐產出「蚊子路線」，建議與其花大錢興建並養護專用道，不如做好警告標示，例如易有風沙路段建議牽車通過。

    此外，林惠忠指出，用路人教育很重要，例如汽機車駕駛養成正確習慣及自行車騎士行前檢查胎壓、戴好安全帽才能上路等，形成良好用路秩序。

