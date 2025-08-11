三重障礙者日照中心 漏水嚴重

三重重新障礙者日間照護中心傳出嚴重漏水，2到4樓牆面潮濕，地板積水。（取自新北市議員李翁月娥臉書）

2025/08/11 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區重新障礙者日間照顧中心近日出現嚴重漏水，樓梯間自二樓至四樓牆面潮濕、地板積水，不僅影響使用者與工作人員安全，也波及公托中心、電競賽場及銀髮族關懷據點。市場處回應，今年由社會局輪值主政，今天將邀建築師及相關單位討論改善方案及經費分攤事宜。

社會局將研議改善方案

市議員李翁月娥接獲民眾陳情，指三重重新障礙者日照中心整棟建築物二、三、四樓的樓梯間都有漏水情況，牆面潮濕、地板積水，恐影響使用安全，若人體長期處於潮濕環境，可能產生健康疑慮，整體照顧品質恐大打折扣。經勘查後，確認漏水原因來自五樓頂樓防水層老化損壞。

請繼續往下閱讀...

李翁月娥說，這些空間是弱勢者的避風港，不能讓使用者每天都擔心會不會再次漏水，「這不只是建築維修問題，而是攸關生命安全與基本人權的重大事項」，由於該棟建物屬於市場處管理維護範圍，她要求相關單位儘速擬定修繕計畫並立即動工，她也將持續追蹤、督促，直到問題徹底解決，恢復乾淨、安全、舒適空間，提升弱勢者照顧品質。

市場處說明，有關日間照顧中心內的天花板漏水，因市場大樓有成立管理委員會，並由各使用單位輪流擔任主委，負責修繕保養，今年由社會局輪值主政，社會局今將邀建築師及相關單位討論改善方案及經費分攤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法