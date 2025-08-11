反遷建三重果菜市場 蘆洲人籲先蓋醫院

三重果菜批發市場現址。（記者羅國嘉攝）

2025/08/11 05:30

地方指遷離成本及風險大增 城鄉局：已併案送審

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府擬將三重果菜批發市場遷移至蘆洲，民眾抗議聲浪不斷。地方社團表示，現有果菜市場位置交通便利，若硬要遷離便捷的原址，勢必增加大貨車運輸時間與成本、耗費人力；議員認為，市府若捨近求遠、缺乏專業評估，只會讓三重攤商、蘆洲居民全面受害，並呼籲早日興建蘆洲萬坪醫院。

請繼續往下閱讀...

地方社團臉書粉專指出，現有三重果菜市場位置交通便利且事故率相對低，如為了開發「三重最後一塊寶地」，強行將果菜市場遷至蘆洲，未來蘆洲、五股、泰山與新莊都納入運輸路線，勢必增加大貨車運輸時間、成本與批發商人力，以及長途行駛風險。

交通局簡任技正吳政諺表示，交通配套措施以「車種分時分流、停車出入口分流、公共運輸強化」三大原則，減少私人車輛依賴。

衛局：取得用地即籌設醫院

衛生局說明，將於蘆洲北側三公頃醫療用地籌設四九九床區域醫院，都市計畫變更案已送內政部審議，後續將配合城鄉發展局都計程序與土地徵收，待用地取得後，啟動醫院籌設前置作業。

城鄉局都市計畫科長鄧涵瑛回應，市府依內政部國土署意見，三月十日、四月二日、七月十七日將「蘆洲南北側農業區整開案」及「三重果菜市場原址都市計畫變更案」併送內政部，兩案目前審議中。

議員李倩萍表示，三重果菜市場原地重建案早已獲內政部核定，明明國道下來不遠就是果菜市場，為何捨近求遠遷到蘆洲？議員顏蔚慈說，市府執意把批發市場搬到蘆洲，將增加物流運輸成本，帶給蘆洲嚴峻的交通衝擊，難怪許多民眾質疑市府背後意圖不單純。

議員李翁月娥認為，蘆洲人堅決反對果菜市場遷來蘆洲，反觀萬坪醫院是大家多年來期待、迫切需要的醫療設施，呼籲市府早日將醫院及蘆社大橋興建完工。

三重果菜批發市場擬遷移至蘆洲，地方反對聲浪不斷。圖為蘆洲新北未來城預定地。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法