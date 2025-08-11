基隆兩校閒置空間 變身日照中心

東信國小的閒置空間也將轉作日照中心。 （記者盧賢秀攝）

2025/08/11 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市受少子化影響，部分小校廢校，校舍閒置空間也變多，創校一百廿二年的私立光隆高級家事商業職業學校（光隆家商）去年停招，經國教署核准將聖哲樓出租，由慈濟基金會開辦日間照顧中心；無獨有偶，信義區東信國小育德樓也由伊甸社會福利基金會承租開辦日照中心，兩處正在進行設施整備以符合標準，預估都會在十月左右開幕，讓老幼共學。

10月左右開幕 讓老幼共學

光隆家商於一九○三年由日本教育家石坂莊作創立，基隆煤礦望族顏雲年之子顏欽賢接辦，改名為光隆家商，極盛時有三千多名學生，近年學生數逐年減少，財政缺口擴大，去年四月宣佈停招不停辦，讓二、三年級學生完成學業。

光隆家商校長陳余各說，今年一月獲衛生局核准將閒置校舍開辦日照中心，由慈濟基金會承租獨棟的聖哲樓，預計招收四十八名長者，除了基本照顧，也會設計多元的學習課程，目前在整備中。

東信國小三樓原為英語村教室，有獨立的進出口及電梯，目前閒置中，校方規劃設日照中心，甄選出伊甸基金會承辦；伊甸基隆區長李蓮表示，去年通過籌設，後因屋頂漏水，正在整建中，計畫收容卅位失智長者，已有附近民眾詢問，年底前可望順利開辦。

基隆光隆家商受少子化影響已停招，聖哲樓將改為日照中心。（記者盧賢秀攝）

