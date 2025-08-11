施工占用車道 捷運劍南路站天天塞

台北市議員何孟樺表示，北環段Y29劍南路站施工，部份占用外側車，不少從士林通勤到內湖的民眾反映塞車嚴重。（擷取自何孟樺臉書）

2025/08/11 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運北環段Y廿九站將與文湖線劍南路站交會，目前正在施工中。台北市議員何孟樺表示，民眾反映施工占用部分最外側車道，公車靠站行駛動線被迫忽內、忽外阻塞車流，加上左轉專用道，使得原有四線車道僅剩二線，卻需容納北安路、明水路匯合車流量，形成塞車瓶頸，從士林通勤到內湖，嚴重時可回堵至自強隧道北口的東吳大學；市府捷運工程局表示，已完成改善，將觀察調整後的交通狀況。

紐澤西護欄將退縮1公尺 滾動式修正

捷運局說明改善內容，包含敬業二路至劍南路站間的混凝土紐澤西護欄退縮一公尺加大外側車道寬度；北安路、敬業三路口最內側車道禁止左轉；塗銷明水路至劍南路間現有二處槽化區，恢復原有車道數，劍南路口機車停等區並退回原有位置，如仍出現車流壅塞，滾動式修正。

中山區成功里長李清水說，原本可以左轉北安路八二一巷的最內側車道，改成直行後，到下一個路口才能左轉，應該就不會塞車，目前觀察蠻順暢的，等上班日上班尖峰時段再觀察看看。

