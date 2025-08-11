城市人物誌》美術老師江海泙學會等待 開啟教養院生創作

江海泙說，院生的畫作的原創力很強，畫的東西是非常原始、純粹的。（江海泙提供）

台北市立陽明教養院美術社成立十年，院生已舉辦數次公開畫展，成為身心障礙者藝術邁入公共領域的一大成就，背後推手、美術社老師江海泙因先天性水晶體移位看不清楚，度過很長一段障礙期，也能同理教養院生的處境；看到他們從初始的身體緊繃、肌肉僵硬，漸漸地學會穩定身體，只靠手指創作，她學會等待，等待院生們自然發展出自己的創作節奏。

曾患水晶體移位 能同理院生處境

江海泙卅餘歲投身社區改造與公共藝術，透過街區改造方式重塑當地居民對社區的認識，其中接觸的學生不乏身心障礙者。江海泙因先天性水晶體移位，直到開刀後才恢復正常視力，很能夠同理教養院生的處境，但院生多是中重度障礙者，對她而言是一個新的挑戰和機會。

用大畫布塗鴉 開啟院生集體創作

江海泙在教養院成立美術社時就成為指導老師，考量院生的障礙程度，嘗試讓他們用大畫布塗鴉，「讓他們喜歡上畫畫，至少不要排斥顏料與繪畫」；油畫布有彈性，壓克力顏料鮮艷、快乾又可堆疊，畫圖時，厚塗跟堆疊的感覺可以刺激院生的感官，反映意外地好，也開啟了院生的集體創作之路。

江海泙說，每週一次教學，可以很顯著看到進步的軌跡；一開始，「他們的身體總是很緊繃、肌肉很僵硬，畫圖的時候就像跳雲門舞集一樣，用整個身體在晃。」漸漸地，他們可以只移動上半身，穩定住腰部，再進步到手臂移動，最後僅需要動手指創作。

不教導也是教導 讓院生自信揮灑

她認為，院生的原創力很強，沒有任何顧忌地創作出原始又純粹的作品；在與院生的互動中，她體悟到「不教導也是一種教導」，學會等待，等待院生自然發展出的創作節奏，在畫布上自信揮灑。

