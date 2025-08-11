國際少運會 北市18國中生抱12金

國際少年運動會（ICG）今年在愛沙尼亞首都塔林落幕，台北市有18名國中生報名參加游泳、擊劍、田徑、籃球項目競賽，抱回12金、5銀、7銅。（教育局提供）

2025/08/11 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕今年在愛沙尼亞首都塔林舉辦的國際少年運動會（ICG）落幕，台北市十八名國中生抱回十二金、五銀、七銅，游泳項目囊括十金、四銀、五銅，南門國中黃育騰獨佔個人仰式五十、一百、二百公尺及混合式二百公尺四面金牌，還有混合接力隊團體金牌，成績傲人。

北市十八名國中生參加游泳、擊劍、田徑、籃球競賽，除了黃育騰游泳拿下個人四金，表現出色，石牌國中黃愛軒也獲得自由式二百、四百公尺雙金，混合式二百公尺奪銅牌，以及女子接力隊金牌。首次參加擊劍的復興實中小將張恩瑜摘金，她提到，心態很重要，過程中她自我打氣，保持冷靜；加上碰上的是較不熟悉的對手，反而沒有包袱。

請繼續往下閱讀...

田徑項目，大同高中國中部跳遠選手張芃葳銀牌、明德國中張哲瑋銅牌。張芃葳說，原本目標為五米六，沒想到跳出五米七的成績，非常開心；張哲瑋則認為沒達到預期成績，要再繼續努力。民族實中女學生張雨曈、劉閔臻、蔡宇妍、張紫彤組隊報名三對三籃球賽，擊敗地主隊奪冠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法