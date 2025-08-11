北投國中女壘U16奪冠 北市府祝賀慢半拍

北投國中女壘隊獲得貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽冠軍。 （擷取自臉書粉專「Taiwan in the US」）

2025/08/11 05:30

總統、副總統第一時間發賀電 蔣萬安臉書則在昨晚7點半才發文

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市立北投國中女壘隊首次參加U16女子壘球世界錦標賽就奪冠，消息傳回國內，總統、副總統第一時間就發賀電恭喜北投國中，連高雄選出的立委黃捷也在臉書發文祝賀，台北市長蔣萬安、台北市教育局卻靜悄悄，相較日前授旗東園國小少棒隊赴美參加威廉波特世界少棒錦標賽，蔣萬安在臉書貼文相約凱旋歸國後吃大餐。台北市議員林延鳳說，市長不能讓人產生差別待遇的感覺；市議員黃瀞瑩認為，運動項目多元，市府表揚應有一致的標準；市議員陳賢蔚則批評蔣萬安關心體育只給人蹭熱度跟蹭流量的感覺。

請繼續往下閱讀...

教育局：會舉辦頒獎及慶祝餐敘

台北市政府獲知記者追問相關獎勵標準後，遲遲未回應，直至晚間約七點半，先在蔣萬安臉書即時動態發出「台灣之光、台北驕傲」恭賀北投國中女壘隊，教育局則在近八點在媒體聯繫平台發文，指女壘隊回國後將規劃「盛大的市政獻獎儀式及慶祝餐敘」，邀請市府首長親自表揚，同時宣布再投入總計一百萬元比賽獎勵金與專項補助。

北市學生代表近期在國際賽事頻傳佳績，除了北投國中女壘隊在美國時間九日奪下「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍，十八名國中生參加愛沙尼雅塔林舉辦的國際少年運動會（ICG），取得十二金五銀七銅的好成績，還有已抵達美國賓州的東園國小棒球隊，將參加世界少棒聯盟（LLWS）世界少棒錦標賽。

蔣萬安七日授旗東園國小棒球隊，允諾小選手願望「凱旋歸國吃大餐」，臉書也貼文宣傳，但昨日北投國中女壘隊、還有十八名好手獲得國際賽事佳績卻靜悄悄。

林延鳳：獎勵不能讓人感覺有差別

林延鳳說，獎勵有很多方式，不限於吃大餐，但市長仍應有所表示，不能讓人產生差別待遇的感覺。連高雄市立法委員黃捷都發文祝賀，台北市長、台北市政府卻無消無息，『難道假日就不是市長了嗎？」未讓人感受到市府對北投國中女壘隊的關心。

陳賢蔚批蔣只會蹭熱度、蹭流量

議員黃瀞瑩認為，運動項目多元，應有一致的表揚標準，不論是市長接待頒獎、見面加油打氣並合影，都兼具儀式感和榮譽感；議員陳賢蔚批評蔣萬安關心體育給人蹭熱度跟蹭流量的感覺，呼籲他別只跟著主流運動、明星選手走，台北市各項運動選手從集訓開始，就需要重視。

教育局晚間表示，已訂定參加國內外體育賽事的獎勵要點，同時透過多元方式表揚及慶祝；包括曾為全中運獲獎選手包場兒童新樂園慶功。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法