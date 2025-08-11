為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北投國中女壘U16奪冠 北市府祝賀慢半拍

    北投國中女壘隊獲得貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽冠軍。 （擷取自臉書粉專「Taiwan in the US」）

    北投國中女壘隊獲得貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽冠軍。 （擷取自臉書粉專「Taiwan in the US」）

    2025/08/11 05:30

    總統、副總統第一時間發賀電 蔣萬安臉書則在昨晚7點半才發文

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市立北投國中女壘隊首次參加U16女子壘球世界錦標賽就奪冠，消息傳回國內，總統、副總統第一時間就發賀電恭喜北投國中，連高雄選出的立委黃捷也在臉書發文祝賀，台北市長蔣萬安、台北市教育局卻靜悄悄，相較日前授旗東園國小少棒隊赴美參加威廉波特世界少棒錦標賽，蔣萬安在臉書貼文相約凱旋歸國後吃大餐。台北市議員林延鳳說，市長不能讓人產生差別待遇的感覺；市議員黃瀞瑩認為，運動項目多元，市府表揚應有一致的標準；市議員陳賢蔚則批評蔣萬安關心體育只給人蹭熱度跟蹭流量的感覺。

    教育局：會舉辦頒獎及慶祝餐敘

    台北市政府獲知記者追問相關獎勵標準後，遲遲未回應，直至晚間約七點半，先在蔣萬安臉書即時動態發出「台灣之光、台北驕傲」恭賀北投國中女壘隊，教育局則在近八點在媒體聯繫平台發文，指女壘隊回國後將規劃「盛大的市政獻獎儀式及慶祝餐敘」，邀請市府首長親自表揚，同時宣布再投入總計一百萬元比賽獎勵金與專項補助。

    北市學生代表近期在國際賽事頻傳佳績，除了北投國中女壘隊在美國時間九日奪下「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍，十八名國中生參加愛沙尼雅塔林舉辦的國際少年運動會（ICG），取得十二金五銀七銅的好成績，還有已抵達美國賓州的東園國小棒球隊，將參加世界少棒聯盟（LLWS）世界少棒錦標賽。

    蔣萬安七日授旗東園國小棒球隊，允諾小選手願望「凱旋歸國吃大餐」，臉書也貼文宣傳，但昨日北投國中女壘隊、還有十八名好手獲得國際賽事佳績卻靜悄悄。

    林延鳳：獎勵不能讓人感覺有差別

    林延鳳說，獎勵有很多方式，不限於吃大餐，但市長仍應有所表示，不能讓人產生差別待遇的感覺。連高雄市立法委員黃捷都發文祝賀，台北市長、台北市政府卻無消無息，『難道假日就不是市長了嗎？」未讓人感受到市府對北投國中女壘隊的關心。

    陳賢蔚批蔣只會蹭熱度、蹭流量

    議員黃瀞瑩認為，運動項目多元，應有一致的表揚標準，不論是市長接待頒獎、見面加油打氣並合影，都兼具儀式感和榮譽感；議員陳賢蔚批評蔣萬安關心體育給人蹭熱度跟蹭流量的感覺，呼籲他別只跟著主流運動、明星選手走，台北市各項運動選手從集訓開始，就需要重視。

    教育局晚間表示，已訂定參加國內外體育賽事的獎勵要點，同時透過多元方式表揚及慶祝；包括曾為全中運獲獎選手包場兒童新樂園慶功。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播