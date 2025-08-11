楊柳偏西前進 恐從花蓮登陸 明有機會海、陸警齊發

楊柳颱風路徑潛勢圖

2025/08/11 05:30

氣象署：今日是「發展關鍵期」

〔記者林志怡／台北報導〕楊柳颱風強度已達輕颱上限，中央氣象署表示，今日是「發展關鍵期」，預估最快今日清晨增強為中颱，明日有機會上、下午發布海上、陸上颱風警報，可能週三自花蓮登陸，屆時西半部、東北部及東部要慎防大雨或豪雨。

目前歐美與我國氣象署預測楊柳颱風路徑，較大機率都是會穿越台灣。中央氣象署預報員林定宜指出，楊柳颱風昨持續偏西前進，預計今日抵達琉球海域，若太平洋高壓勢力偏弱，可能轉往西北西方向移動、進入垂直風切較大區域，後續強度發展將受限；但萬一太平洋高壓維持一定強度，楊柳颱風則將保持較大強度往西前進。

請繼續往下閱讀...

西半部、東北部及東部慎防豪雨

楊柳颱風預估週三登陸、週四遠離，林定宜表示，若週三從花蓮登陸，將為西半部、東北部及東部帶來大雨或豪雨，尤其東部、南部山區可能有豪雨等級以上降雨，但實際降雨情況仍須視颱風路徑而定。

林定宜說，今、明兩天台灣周邊維持西南風、水氣偏多，尤其今日午後西半部地區及近山區容易有短延時豪雨。

林定宜表示，週四下半天起，颱風逐漸遠離，雨逐漸趨緩，但西半部、中部山區、中南部持續有雨；週五至週日吹偏東風，迎風面東半部、恆春半島有不定時短暫雨，其他地區恢復以午後雷陣雨為主的天氣型態。

林定宜提醒，未來一週沒有下雨時，將維持高溫炎熱的天氣型態，西半部普遍卅三至卅六度，東半部氣溫約卅一至卅四度，且今日台南、屏東近山區，以及大台北地區有局部卅六度以上的高溫發生機率。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法