基隆部分里民活動中心 修繕延宕促改善

基隆市砂子社區活動中心修繕，封閉時間超過3年。（記者盧賢秀攝）

2025/08/10 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市近年陸續進行里民活動中心修繕維護工程，但因人員調動延遲或嚴重漏水遲未修繕，有的活動中心封閉三年以上無法使用，還有活動中心設備缺乏管理，審計部基隆市審計室要求檢討。市政府民政處表示，已積極督導各區公所加以改善。

基隆市有一四四處里民活動中心，包括一三二處為市有、十二處為租借用。但基隆審計室調查發現，近年里民活動中心修繕維護工程，因人員調動延遲或嚴重漏水遲未修繕，使場館封閉多年無法使用，有的封閉超過三年，影響里民活動權益。

請繼續往下閱讀...

其中砂子里民活動中心二○二一年因屋頂漏水引起電線走火發生火災，封閉場館辦理屋頂改善、防漏設施、機電線路設施等多項整修改善工程，但拆除天花板發現屋頂及屋梁現況與原設計書圖有差異須變更施作方式停工，卻因人員調動人力短缺等情況延遲作業，停工三九○日曆天，封閉時間超過三年。

東光東明聯合活動中心也因長年嚴重漏水封閉多年，存有建築物結構安全疑慮遲未解決。

市府另有承租私有房舍供里民活動中心使用，卻未妥善評估相關消防法規和漏水等，影響活動中心使用。

市政府民政處指出，已積極督導各區公所加以改善。里民活動中心嚴重漏水部分，將辦理工程修繕，有關租用場所適妥性部分也已請各區公所積極盤點檢討。

