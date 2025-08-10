汰換管線 北市4區分區停水

2025/08/10 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北自來水事業處公告，因管網改善工程，昨起至八月十六日，台北市萬華區、松山區、中山區及內湖區分區停水。因有媒體報導稱「連停七天」，北水處也澄清，停水時間多為上午十一點至下午四點，不影響民眾上下班前日常生活，更不會連七天停水。

萬華、松山、中山及內湖 儲水備用

北水處公告暫停供水時間、地區，萬華區為八月九日至十五日，每天上午十一點至下午四點，影響範圍為萬大路三二二巷五五弄廿三號、三四四巷（二號至十四號）、三四六號（萬大國小）、三八○號至三八六號、四○六號，長泰街九九號至一○一號、一○九號至一一三號，東園街一七三號至一八九號、一九五號、一九九號、二○一號至二二一號。

松山區停水時間九日至十二日，每天上午十點至下午四點，影響範圍長春路三三一號至三五七號、臨四二三號、四四五號至四五七號，慶城街四六巷一號至廿九號之一。

中山區時間是十一日至十六日，每日上午十點至下午四點停水，影響範圍松江路三七一號至四八五號單號側停水。

內湖區十一日上午十點至下午三點停水，影響範圍安康路三二一號至三五五號本線（周邊）停水。

北水處昨指出，針對轄區內老舊管線持續進行汰換更新，工程停水時間多為每日上午十一點至下午四點，不影響用戶上班前下班後的正常生活作息。

北水處說，相關工程範圍、時間公布於官網首頁的「停水查詢」頁面，且會定期發布的停水新聞稿及現場張貼通知單等方式供民眾知悉，提醒事前儲水，將影響降到最低。

