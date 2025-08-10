為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    汰換管線 北市4區分區停水

    2025/08/10 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北自來水事業處公告，因管網改善工程，昨起至八月十六日，台北市萬華區、松山區、中山區及內湖區分區停水。因有媒體報導稱「連停七天」，北水處也澄清，停水時間多為上午十一點至下午四點，不影響民眾上下班前日常生活，更不會連七天停水。

    萬華、松山、中山及內湖 儲水備用

    北水處公告暫停供水時間、地區，萬華區為八月九日至十五日，每天上午十一點至下午四點，影響範圍為萬大路三二二巷五五弄廿三號、三四四巷（二號至十四號）、三四六號（萬大國小）、三八○號至三八六號、四○六號，長泰街九九號至一○一號、一○九號至一一三號，東園街一七三號至一八九號、一九五號、一九九號、二○一號至二二一號。

    松山區停水時間九日至十二日，每天上午十點至下午四點，影響範圍長春路三三一號至三五七號、臨四二三號、四四五號至四五七號，慶城街四六巷一號至廿九號之一。

    中山區時間是十一日至十六日，每日上午十點至下午四點停水，影響範圍松江路三七一號至四八五號單號側停水。

    內湖區十一日上午十點至下午三點停水，影響範圍安康路三二一號至三五五號本線（周邊）停水。

    北水處昨指出，針對轄區內老舊管線持續進行汰換更新，工程停水時間多為每日上午十一點至下午四點，不影響用戶上班前下班後的正常生活作息。

    北水處說，相關工程範圍、時間公布於官網首頁的「停水查詢」頁面，且會定期發布的停水新聞稿及現場張貼通知單等方式供民眾知悉，提醒事前儲水，將影響降到最低。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播