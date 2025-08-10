職涯諮詢追蹤逾期 北市青年局挨批

2025/08/10 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後成立青年局，為協助青年職涯發展，去年七月起將就業服務處台北青年職涯發展中心業務移撥至該局。不過，審計報告卻指出，青年局辦理職涯發展評估個案後續追蹤與關懷服務，有逾期追蹤、聯繫未果，即無續處作為等缺失；另去年辦理交通運具補助計畫成效也未如預期。此外，青年局辦理青年國際交流，但遲未修正完成青年留學生就學貸款補助辦法。

交通運具補助 執行率僅27％

青年局回應，職涯諮詢服務，於諮詢後持續提供追蹤關懷服務，因部分民眾後續聯繫未果，致不利追蹤管考，已檢討並優化相關流程；交通運具補助部分為勞動局移交，青年局首年對業務較陌生，執行率較低，今年檢討後目前執行率逾七成，預估十月補助提前用罄。留學貸款法規修正部分，相關程序較為繁複，目前已推進至後段，預計近期可完成。

審計報告指出，台北青年職涯發展中心去年移撥青年局，辦理追加預算七三二萬元；另為鼓勵十五至卅歲青年接受職前準備服務，匡列一一○○萬預算，推動交通運具補助計畫，提供設籍北市青年價值一二○○元交通運具補助或每月五千元實習津貼。

不過，經查對於青年諮詢服務個案有逾規定三個月期限，才開始進行服務個案後續追蹤與關懷服務，或追蹤聯繫個案未果，無續處作為，無法確保服務對象能及時、持續獲得服務。

交通運具計畫補助，實際受理僅占原預估人次卅二％，且通過審查者還有一成七未依規定親領補助金，實際執行數僅一四○萬，執行率約廿七％。而領取實習津貼者四五四人中，僅一一四人曾同時申請交通運具補助金，約占廿五％。

報告也點出，青年局提高留學貸款額度，但是截至目前，因為尚未完成相關法制程序，仍無法落實推動留學貸款申貸額度提高政策。

