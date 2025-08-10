「以米代金」推不動 北市配合寺廟僅1成

台北市從2016年起辦理「以米代金」，推廣以平安米代替焚燒金銀紙錢、燒香，但總共1896家寺廟僅196家配合。 （資料照）

2025/08/10 05:30

民政局︰民間信仰、傳統觀念阻力 將加強宣導

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市從二○一六年起辦理「以米代金」至今九年，推廣以平安米代替焚燒金銀紙錢、燒香，塑造心誠則靈的祭拜文化新思維，不過審計部報告卻指出，截至去年統計數據，配合的寺廟僅一九六家，僅占北市寺廟家數共一八九六家的一成；台北市民政局指出，由於民間信仰與傳統觀念的阻力下影響，導致配合試辦及自行推動比率偏低。

請繼續往下閱讀...

推行9年 共1896家寺廟僅196家響應

鑑於宗教團體依循傳統民俗舉行祭祀儀式，特別是中元普度期間常見民眾焚燒香、金銀紙錢以示對好兄弟、祖先及孤魂的敬意，不過台北市人口稠密，露天焚燒紙錢不但影響居住環境品質，也會對於身處其中及鄰近區域的人們造成健康上的影響，因此台北市民政局在二○一六年起推動「以米代金」政策，希望重新塑造心誠則靈的祭拜文化新思維。

不過，根據審計部報告，統計二○一六年一月至二○二四年八月底止，配合試辦「以米代金」政策計有一九六家寺廟，僅占台北市境內已登記及未登記寺廟家數一八九六家的一○．三四％；又曾參與試辦後自行響應辦理的寺廟僅四十三家，占全部參與試辦寺廟的廿一．九四％，比率偏低。

輔導產業 發展小包裝平安米

北市民政局表示，經過檢討後，發現因民間信仰與傳統觀念的阻力等影響，以致寺廟配合試辦及自行推動比率偏低，經研議提出多元化宣傳，並輔導產業發展小包裝精緻平安米等策略，並持續加強宣導推廣，深化祭祀文化新思維。

民政局也呼籲，民眾若在中元普度期間，有焚燒紙錢需求，請勿露天焚燒，全市四五六個里辦公處免費提供「集中焚燒紙錢專用袋」、「集中焚燒紙錢專用貼紙」，或可至民政局網站下載列印「台北市運送集中焚燒金銀紙錢通行證」，貼在您打包好的紙錢上，一樣可以集中燒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法