北市社區長照量能減 審計部籲檢討

2025/08/10 05:30

觀傳局辦長青樂活遊台北活動 近5年有20個里無人報名

〔記者甘孟霖、孫唯容／台北報導〕台北市長蔣萬安今年加碼八十五歲以上長輩重陽敬老金，不過在布建社區式長期照顧機構方面，卻被詬病有家庭托顧及失智症團體家屋服務量能不增反減；另觀光傳播局辦理長青樂活遊台北活動，協助長者豐富休閒生活，但近五年內，台北市有廿個里，完全無人報名參與，有待改善。

社會局︰獎勵設家庭托顧、團體家屋

社會局回應，家庭托顧類似在宅保母性質，照顧對象多與日照中心相似，多因照顧對象難尋，且個人經營難有團體分工，進而辦理歇業選擇其他長照領域（如居家單位受雇照服員）繼續服務；團體家屋屬收托行動自如的失智症者，依設立標準人力比高且不得聘用移工，加上北市房租高昂，故有業者辦理歇業。社會局除未來於公有場地爭取五處設置團體家屋外，更透過輔導及獎勵方式鼓勵民間設置家庭托顧及團體家屋。觀傳局表示，將請民政局、社會局協助多加宣傳，並透過新增長青樂活的景點，提升長者參與率使資源有效運用。

審計報告指，二○二二至二○二四年北市社會局配合衛生福利部推動布建家庭托顧服務單位及團體家屋情形，前者核准設立數量雖由二○二二年底六家微增至二○二四年八月底七家，服務人數卻從廿九人下降至廿三人。團體家屋部分，核准設立數量則由二○二二年底二家，減少至二○二四年八月底一家，服務人數由卅二人下降至九人，未達原預設目標數及服務量能。

失智症團體家屋 服務人數2年少23人

此外，觀傳局二○一八年起舉辦「長青樂活遊台北活動」，邀約設籍台北市且行動可自理的長者走出戶外增加相互交流機會，進而帶動周邊觀光產業發展；二○二二至二○二四年編列預算三○九一萬元、二六六○萬元及三四四三萬餘元，委外辦理活動。

審計部統計二○二二至二○二四年以里辦公處名義申請參加人數，分別為二萬四五三人、三萬六五八六人及三萬三一○三人，各占前一年底台北市六十五歲以上人口數比率約四％、七％、六％，去年較前年下降，且轄內從二○二○至二○二四年，有廿個里均未報名參與活動，長者參與率仍待提升。

新增長青樂活景點 提升參與率

觀傳局表示，依資料二○二○至二○二四年皆未出團的區里，分布於士林區、大同區、大安區、中山區、中正區，內湖區、北投區及松山區等，並無特別集中某區。未來除持續鼓勵里長出團，也將請民政局、社會局協助多加宣傳，並透過新增長青樂活的景點，提升長者參與率使資源有效運用。

