查核運豬車防疫 未裝GPS罰6000

新北動保處防疫人員查核運豬車輛是否有裝設GPS。（新北動保處提供）

2025/08/10 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕為加強防疫，新北市政府動物保護防疫處近期在肉品市場展開查核，進出市場的運豬車輛逐一檢查，已查獲三輛運豬車未依規定裝設全球衛星定位系統（GPS），並有運輸人員證書過期情形，每輛車均被裁罰六千元。

動保處長楊淑方表示，遭罰業者解釋，GPS安裝已與廠商聯繫，但因近期安裝需求量大，排程延後；另有業者說證書逾期是因一時忘記換證。但動保處認為有關規定已宣導至少六年，業者理應知曉，防疫工作不能出現漏洞，否則一旦發生疫情，將對養豬產業造成重大損失，業者切勿心存僥倖。

楊淑方說，由於非洲豬瘟等動物疫病易經由運豬車傳播，農業部自二○一九年起補助轄內運豬車安裝GPS及月租費，今年起全面強制要求安裝。動保處每日派駐防疫人員在肉品市場進行檢查，發現部分業者仍未依規定安裝GPS，每台車裁罰六千元罰鍰。

楊淑方提醒，所有載運豬隻的動物運輸車輛，須安裝符合中央主管機關公告規格的GPS系統，在運輸期間完整記錄運輸工具移動軌跡，並保存至少卅日以供查核。

