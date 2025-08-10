自閉症潛能發展中心「星兒」結業溜直排輪 家長感動

學童穿著直排輪鞋在老師的帶領下，以長龍方式溜進結業式會場。（記者翁聿煌攝）

2025/08/10 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局委託新北市自閉症服務協進會辦理自閉症潛能發展中心，今年共有十一位學童結業，其中四位要進入國小就讀，另七位將轉銜至幼兒園學習，他們穿著直排輪鞋在老師的帶領下，以長龍方式溜進結業式會場，活潑可愛的動作與神情，令許多家長都感動得紅了眼眶。

自閉症服務協進會總幹事張雅玲表示，當老師要訓練星兒上直排輪課程時，有些星兒非常抗拒，哭得稀里嘩啦，無論老師怎麼安撫，就是不願意。她看到其中一位，光穿鞋就「ㄍㄧㄥ」了一個小時，如今他們能夠一圈又一圈順利的溜轉，真令人欣慰。

結業生家長代表許媽媽表示，她的孩子今年滿五足歲，在中心上課一年，發現人際關係變好，比較不怕生，社會性也進步了，敢搭大眾交通工具，對於指令的接收更明確，她非常感謝老師的教導。

此外，新北市立八里愛心教養院即日起在滬尾藝文休閒園區「滬尾故事館」舉辦「陶藝．淘意」特展，展出院生創作各式蟲魚鳥獸和竹子、海芋花、櫻花等數百件陶藝和手拉坏作品，這些作品都是由身障院生用手、甚至用腳所創作出來的獨一無二作品，展期至九月七日止。

