為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北大橋明起分階段銑鋪 改道通行

    2025/08/10 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北環河快速道路（簡稱新北環快）是連接三重和板橋的快速道路，交通量龐大，新北市養護工程處將於明天起連兩天的晚上十點至翌日清晨六點，於新北環快（新北大橋雙向汽車道）分兩階段辦理道路銑鋪工程，施工期間將封閉主橋段所有汽車道及部分匝道，請用路人改由大漢橋、華江橋往板橋或三重通行。

    養工處長鄭立輝說，第一階段是明天晚上十時至翌日清晨六時，封閉三重區新北環快往三重方向汽車道，平面道路三重區環漢路往新北環快匝道封閉，另由板橋往三重方向汽車只能下新莊環漢路匝道，建議改由行經大漢橋、華江橋往三重通行。

    第二階段則從十二日晚上十時至翌日清晨六時，封閉三重區新北環快往板橋方向汽車道及環河南路與成功路匝道，平面道路封閉環河南路與重安街路口及環河北路與龍門路口，建議改由大漢橋、華江橋往板橋通行。

    三重仁愛街今晚也銑鋪

    新北市三重區公所將於今天晚間十點至翌日上午六點，進行仁愛街（自強路五段至溪尾街廿七巷）道路銑鋪作業，施工期間國道一號南向三重交流道「北出蘆洲方向」匝道封閉，欲前往蘆洲方向車輛，駕駛人改道經由三重交流道北出「三重方向」匝道繞道行駛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播