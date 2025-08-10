新北大橋明起分階段銑鋪 改道通行

2025/08/10 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北環河快速道路（簡稱新北環快）是連接三重和板橋的快速道路，交通量龐大，新北市養護工程處將於明天起連兩天的晚上十點至翌日清晨六點，於新北環快（新北大橋雙向汽車道）分兩階段辦理道路銑鋪工程，施工期間將封閉主橋段所有汽車道及部分匝道，請用路人改由大漢橋、華江橋往板橋或三重通行。

養工處長鄭立輝說，第一階段是明天晚上十時至翌日清晨六時，封閉三重區新北環快往三重方向汽車道，平面道路三重區環漢路往新北環快匝道封閉，另由板橋往三重方向汽車只能下新莊環漢路匝道，建議改由行經大漢橋、華江橋往三重通行。

第二階段則從十二日晚上十時至翌日清晨六時，封閉三重區新北環快往板橋方向汽車道及環河南路與成功路匝道，平面道路封閉環河南路與重安街路口及環河北路與龍門路口，建議改由大漢橋、華江橋往板橋通行。

三重仁愛街今晚也銑鋪

新北市三重區公所將於今天晚間十點至翌日上午六點，進行仁愛街（自強路五段至溪尾街廿七巷）道路銑鋪作業，施工期間國道一號南向三重交流道「北出蘆洲方向」匝道封閉，欲前往蘆洲方向車輛，駕駛人改道經由三重交流道北出「三重方向」匝道繞道行駛。

