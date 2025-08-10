為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《中南部農損》新北葉菜漲最凶 三星蔥飆至每公斤295

    中南部連日大雨農田受災，蔬果供應量驟減，價格飆升。 （記者羅國嘉攝）

    中南部連日大雨農田受災，蔬果供應量驟減，價格飆升。 （記者羅國嘉攝）

    2025/08/10 05:30

    到貨量不到原來一半 青江菜拍賣均價100元、小白菜92元

    〔記者羅國嘉、王峻祺／綜合報導〕受○七二八豪雨影響，中南部連日大雨造成農田災損嚴重，蔬果供應量驟減，不少蔬菜價格飆升。新北市果菜公司總經理江惠貞表示，目前菜價因到貨量驟減不到原本一半，蔬果價格攀升，尤其以葉菜類漲勢最為明顯，昨天青江菜每公斤拍賣均價一○○元、小白菜九十二元，小黃瓜最高價更衝上每公斤二五○元；宜蘭三星蔥價也連三天飆漲，每公斤從二百元漲到二九五元。

    江惠貞八月六日率領蔬果拍賣員前往南投、雲林等疏菜產地為期三天的訪視，了解受損情況及產地恢復時程。她指出，中部地區是全台蔬果主要供應來源，這次豪雨造成多處農田泡水，蔬果嚴重水傷，先前種植的作物大多腐爛，原本堆滿收成的預冷倉庫與集貨場，如今只剩零星蔬菜。

    青蔥均價162元 較前一日漲111元

    江惠貞指出，目前蔬菜產量銳減，蔬果價格節節攀升，昨天青江菜、小白菜較前一日每公斤漲十五至廿元不等，櫛瓜每公斤均價一七七元，較前一日上漲十元；青蔥（粉蔥）每公斤均價一六二元，較前一日上漲一一一元。

    可多多購買國產洋蔥、胡蘿蔔

    江惠貞建議，民眾可多購買保存期限較長的根莖類蔬菜，像是國產洋蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯、豆芽菜，或是其它進口農作物，如大白菜、青花椰等。

    宜蘭三星鄉農會秘書段蓬福說，今年三星蔥整體產量較前二年好，目前農會每天可出產三公噸上下，中南部水患影響嚴重，青蔥受損、品相不佳，帶動三星蔥價格也上漲，這三天均價也連三漲，七日每公斤約二百元、八日二二○多元，九日飆漲至二九五元。

    三星鄉農會表示，會視颱風「楊柳」動向因應，若對宜蘭造成影響，近日就會請蔥農啟動防颱作業。

    中南部連日大雨農田受災，蔬果供應量驟減，價格飆升。 （記者羅國嘉攝）

    中南部連日大雨農田受災，蔬果供應量驟減，價格飆升。 （記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播