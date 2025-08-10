《中南部農損》新北葉菜漲最凶 三星蔥飆至每公斤295

中南部連日大雨農田受災，蔬果供應量驟減，價格飆升。 （記者羅國嘉攝）

2025/08/10 05:30

到貨量不到原來一半 青江菜拍賣均價100元、小白菜92元

〔記者羅國嘉、王峻祺／綜合報導〕受○七二八豪雨影響，中南部連日大雨造成農田災損嚴重，蔬果供應量驟減，不少蔬菜價格飆升。新北市果菜公司總經理江惠貞表示，目前菜價因到貨量驟減不到原本一半，蔬果價格攀升，尤其以葉菜類漲勢最為明顯，昨天青江菜每公斤拍賣均價一○○元、小白菜九十二元，小黃瓜最高價更衝上每公斤二五○元；宜蘭三星蔥價也連三天飆漲，每公斤從二百元漲到二九五元。

江惠貞八月六日率領蔬果拍賣員前往南投、雲林等疏菜產地為期三天的訪視，了解受損情況及產地恢復時程。她指出，中部地區是全台蔬果主要供應來源，這次豪雨造成多處農田泡水，蔬果嚴重水傷，先前種植的作物大多腐爛，原本堆滿收成的預冷倉庫與集貨場，如今只剩零星蔬菜。

青蔥均價162元 較前一日漲111元

江惠貞指出，目前蔬菜產量銳減，蔬果價格節節攀升，昨天青江菜、小白菜較前一日每公斤漲十五至廿元不等，櫛瓜每公斤均價一七七元，較前一日上漲十元；青蔥（粉蔥）每公斤均價一六二元，較前一日上漲一一一元。

可多多購買國產洋蔥、胡蘿蔔

江惠貞建議，民眾可多購買保存期限較長的根莖類蔬菜，像是國產洋蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯、豆芽菜，或是其它進口農作物，如大白菜、青花椰等。

宜蘭三星鄉農會秘書段蓬福說，今年三星蔥整體產量較前二年好，目前農會每天可出產三公噸上下，中南部水患影響嚴重，青蔥受損、品相不佳，帶動三星蔥價格也上漲，這三天均價也連三漲，七日每公斤約二百元、八日二二○多元，九日飆漲至二九五元。

三星鄉農會表示，會視颱風「楊柳」動向因應，若對宜蘭造成影響，近日就會請蔥農啟動防颱作業。

