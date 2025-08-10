為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮金針花季開幕 199元TPASS省錢玩

    花蓮縣富里鄉六十石山金針花海美景。 （富里鄉公所提供）

    花蓮縣富里鄉六十石山金針花海美景。 （富里鄉公所提供）

    2025/08/10 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里赤科山、富里六十石山的金針花季昨天開幕，持續到十月十二日，許多人玩花蓮是直接到花蓮車站租車、騎機車，另一種方式是搭火車，背包達人小葉子說，她暑假到花蓮民宿當打工小幫手，在花蓮交通最方便省錢還是買TPASS通勤月票，一張只要一九九元，搭配租機車一天四百元就可暢玩整天。

    雨水充足 花開五成

    往年金針花季要到八月中旬左右才盛開，今年因為七月雨水充足，花梗提早半個月冒出來。花蓮縣政府農業處今年補助六十石山、赤科山的農民各留花四十公頃不要採收，讓遊客欣賞，目前花開已達五成，部分觀光農場更直接爆開，景色美不勝收。

    可搭配租機車或包車

    小葉子說，從花蓮騎機車到富里超過一百公里，實在遙遠，她研究過花蓮到富里搭區間快車，全票一張二○八元，來回超過四百元，買花蓮TPASS通勤月票最省錢，因為月票價格凍漲，不受火車票漲價影響，只要花一九九元就搞定，還現省回程票，如果是多次搭乘會更划算。

    她說，剩下就是租車，可以在玉里或富里車站前租機車，或揪三、四名朋友一起搭計程車或包車上山，就可把交通費壓到最低，租車資訊在玉溪農會、富里鄉農會臉書的粉絲專頁可以找到，省下來的錢可以買特產。

    玉溪農會推一日遊程

    如對於自己山路騎機車技術不放心，可選擇揪團包車。花蓮縣政府今年推出的數位旅遊平台「Hualien Yo真行」，整合公共運具推出金針花季的半日遊包車優惠，遊客預約後，搭火車到玉里車站、富里車站搭乘包車，四小時二千五百元，多人分攤相當划算，追花的同時不用煩惱停車問題，不用擔心違規被開單；玉溪地區農會推出玉里車站接送至赤科山的賞花一日遊行程，含中餐及交通每人一八八八元，預約報名○二—二三二五三五三五。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播