花蓮金針花季開幕 199元TPASS省錢玩

花蓮縣富里鄉六十石山金針花海美景。 （富里鄉公所提供）

2025/08/10 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里赤科山、富里六十石山的金針花季昨天開幕，持續到十月十二日，許多人玩花蓮是直接到花蓮車站租車、騎機車，另一種方式是搭火車，背包達人小葉子說，她暑假到花蓮民宿當打工小幫手，在花蓮交通最方便省錢還是買TPASS通勤月票，一張只要一九九元，搭配租機車一天四百元就可暢玩整天。

雨水充足 花開五成

往年金針花季要到八月中旬左右才盛開，今年因為七月雨水充足，花梗提早半個月冒出來。花蓮縣政府農業處今年補助六十石山、赤科山的農民各留花四十公頃不要採收，讓遊客欣賞，目前花開已達五成，部分觀光農場更直接爆開，景色美不勝收。

可搭配租機車或包車

小葉子說，從花蓮騎機車到富里超過一百公里，實在遙遠，她研究過花蓮到富里搭區間快車，全票一張二○八元，來回超過四百元，買花蓮TPASS通勤月票最省錢，因為月票價格凍漲，不受火車票漲價影響，只要花一九九元就搞定，還現省回程票，如果是多次搭乘會更划算。

她說，剩下就是租車，可以在玉里或富里車站前租機車，或揪三、四名朋友一起搭計程車或包車上山，就可把交通費壓到最低，租車資訊在玉溪農會、富里鄉農會臉書的粉絲專頁可以找到，省下來的錢可以買特產。

玉溪農會推一日遊程

如對於自己山路騎機車技術不放心，可選擇揪團包車。花蓮縣政府今年推出的數位旅遊平台「Hualien Yo真行」，整合公共運具推出金針花季的半日遊包車優惠，遊客預約後，搭火車到玉里車站、富里車站搭乘包車，四小時二千五百元，多人分攤相當划算，追花的同時不用煩惱停車問題，不用擔心違規被開單；玉溪地區農會推出玉里車站接送至赤科山的賞花一日遊行程，含中餐及交通每人一八八八元，預約報名○二—二三二五三五三五。

